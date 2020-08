Heidelberg-Altstadt/Ziegelhausen. (pol/rl) Stark betrunken schlingerte ein 49-jähriger Autofahrer am Dienstagabend in einem grünen VW durch die Altstadt nach Ziegelhausen.

Kurz nach 19 Uhr fiel der Fahrer eines historischen grünen VW-Käfers einem Zeugen in der Friedrich-Ebert-Anlage auf. Der VW fuhr deutliche Schlangenlinien und geriet dabei mehrfach in den Gegenverkehr.

Die alarmierte Polizei fand dank mehreren Zeugen den Käfer wenig später auf dem Parkplatz eines Supermarktes "Am grünen Hag". Allerdings saß nur der Beifahrer im Auto. Der 49-Jährige war in den Supermarkt und dann über die Tiefgarage in Richtung der Straßenbahnhaltestelle "In der Aue" geflohen. Hier wurde er wenig später von anderen Beamten festgenommen.

Ein Alkoholtest ergab, dass er mehr als zwei Promille intus hatte. Zudem stellte sich heraus, dass er keinen Führerschein besaß. Der "Beifahrer", der den 49-Jährigen hatte fahren lassen, muss sich nun strafrechtlich wegen des Ermächtigens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Wem der grüne schlingernde Käfer am Dienstagabend noch aufgefallen ist oder gar von dessen Fahrweise gefährdet wurde, wird gebeten sich unter der 06221/45690 an das Polizeirevier Heidelberg-Nord zu wenden.