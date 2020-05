Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Mit Verlusten von über 100 Millionen Euro wird die Coronakrise nach ersten Schätzungen den städtischen Haushalt belasten. Wo kann gespart werden? Und wie meistert Heidelberg die Krise sozial, ökonomisch und ökologisch so gut wie möglich? Die mit Abstand größte Gemeinderatsfraktion setzt bei der Beantwortung dieser Fragen auf Kooperation: "Wir demokratischen Kräfte im Gemeinderat müssen jetzt zusammenhalten", sagt Marilena Geugjes, stellvertretende Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Pressegespräch mit der RNZ. "Es ist nicht der richtige Zeitpunkt, jetzt ständig den politischen Gegner anzugreifen und lediglich für die Partikularinteressen der eigenen Klientel einzutreten."

Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo sagt aber auch: "Natürlich werden wir in den nächsten Monaten Verteilungskämpfe haben. Aber wir sollten darüber in Ruhe diskutieren, ohne uns ständig parteipolitisch profilieren zu müssen." Dass jetzt manche schon forderten, den Bau des Konferenzzentrums abzubrechen – das sei nicht seriös. Besonders wichtig findet Cofie-Nunoo, gegenüber Bund und Land mit einer Stimme zu sprechen. "Denn wir brauchen als Kommune deren Unterstützung dringend."

Nach der ersten Phase des akuten Krisenmanagements durch Oberbürgermeister und Verwaltung schlage "jetzt die Stunde der Kommunalpolitik", so Cofie-Nunoo. Um die Krise meistern zu können, setzt seine Fraktion zunächst auf eine Situationsanalyse: "Die städtische Wirtschaftsförderung spielt dabei eine zentrale Rolle. Wir wollen wissen: Welcher Branche ist wie stark betroffen und wer braucht welche Unterstützung?" Nur so könnten die "Soforthilfen nach dem Gießkannenprinzip" nach und nach durch zielgerichtetere Maßnahmen ersetzt werden.

Zwei von 16 Stadträtinnen und Stadträten der Grünen: Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo und Stadträtin Marilena Geugjes. Fotos: Rothe/pr

Was ihnen wichtig ist, sagen Cofie-Nunoo und Geugjes dann aber doch recht deutlich: "Wir dürfen die Kleinen nicht vergessen", so Cofie-Nunoo. "Kleine Läden, kleine Clubs, die Kreativen und die Jugendkultur – alles, was mit viel Herzblut und wenig Geld gemacht wird, darf nicht hinten runterfallen." Geugjes ergänzt: "Die Nachtkultur etwa hat fast keine Lobby. Dabei ist das eine Sache der Generationensolidarität, dass nicht nur die Theater gerettet werden." Für Heidelberg als jüngste Stadt Deutschlands gehe es dabei um einen wichtigen Standortfaktor. Cofie-Nunoo meint: "Dieses kreative, weltoffene Milieu macht uns ja als Stadt aus. Wenn das in der Krise verloren geht, gefährden wir damit mittel- und langfristig unsere Attraktivität auch als Wirtschaftsstandort."

Konkret fordern die Grünen "kreative Zwischenlösungen" für jene, deren Geschäftsmodell wegen des Lockdowns ausgehebelt wurde. "Wenn ein Club, der ja wahrscheinlich noch lange nicht öffnen darf, einen Biergarten aufmachen will, um über den Sommer zu kommen, sollte das unkompliziert genehmigt werden", fordert Geugjes. Für Cofie-Nunoo ist jetzt die richtige Zeit, eine seiner alten Ideen wiederzubeleben: den Satzungs-TÜV. "Wir sollten alle zwei Jahre überprüfen, welche rechtlichen Vorgaben wir aus den städtischen Satzungen entfernen können", sagt er. Denn wirtschaftliche Konzepte würden sich ja wandeln – da sollten sich die Satzungen mitwandeln. Und ein Beispiel hat er auch: "Wir können uns schon fragen, ob etwa die Werbeanlagensatzung in der Altstadt noch voll auf der Höhe der Zeit ist."

Enttäuscht sind die Grünen, dass der Lockdown in Heidelberg nicht als Chance für eine Neuverteilung des Straßenraums genutzt wurde. "Brüssel, London, Madrid haben in der Krise Straßen umgewidmet und Radlern wie Fußgängern mehr Platz gegeben", sagt Geugjes. Aber die Anfrage der Grünen, "Pop-up-Bikelanes" in Heidelberg einzurichten, hatte die Stadtverwaltung abgelehnt. "Da hätten wir uns mehr Mut und Gestaltungswillen gewünscht."

Überhaupt, die Chancen der Krise: "Die Leute haben, als alles geschlossen war, die Natur und den Wert von Naherholungsflächen wiederentdeckt", ist Cofie-Nunoo überzeugt. Diese Wertschätzung würden nun viele mit aus dem Lockdown nehmen. Und auch die Homeoffice-Erfahrung sei positiv. "Viele haben gemerkt, dass es geht und sie vielleicht nicht jeden Tag in der Woche eine Stunde zur Arbeit pendeln müssen", meint Geugjes. Davon könne auch die Stadtverwaltung profitieren – indem sie für ihre Angestellten nun nachhaltige und flexible Lösungen ermögliche.