Von Denis Schnur

Heidelberg. Ankunftszentrum, Betriebshof, Busparkplatz – immer, wenn es in den vergangenen Jahren darum ging, große Einrichtungen zu verlagern, wurde irgendwann auch das Airfield ins Gespräch gebracht. Doch der ehemalige Militärflughafen zwischen Bahnstadt, Pfaffengrund und Kirchheim ist noch immer unbeplant – als letzte der Konversionsflächen, die die US-Armee in Heidelberg zurückließen. Klar ist bisher nur: Die unbebauten Flächen rund um Landebahn und Hangar sollen Teil eines Landwirtschaftsparkes werden, für das die Internationale Bauausstellung gerade ein Konzept erarbeitet. Doch was aus den rund acht Hektar versiegeltem Boden werden soll, ist noch offen.

Um die Diskussion über die zivile Nachnutzung in Gang zu setzen, hat die Grünen-Fraktion nun einen ersten Vorstoß gewagt. In einer Online-Veranstaltung ließ sie sich am Mittwoch von Simon Kux das "Platzprojekt" in Hannover vorstellen, das als Blaupause für das Airfield dienen könnte. Denn auch der heute 40-jährige Industriedesigner startete das Projekt 2013 mit Mitstreiterinnen und Mitstreitern auf einem versiegelten Gelände – einem alten Industriehafen. Dort bauten sich einige Skater selbst ein paar Rampen und ließen auch nicht locker, als der Eigentümer der Fläche, die Metro Group, diese zunächst wieder abbauen ließ. Stattdessen suchte man das Gespräch und einigte sich – zunächst auf eine Zwischenlösung.

Aus dieser wurde mittlerweile nicht nur der größte selbstgebaute Skatepark Europas, wie Kux stolz berichtete, sondern auch ein großer, rege genutzter Freiraum. Dessen Herzstück bildet das "Platzprojekt"– ein "Modell- und Forschungsprojekt für experimentelle Stadtentwicklung", wie es offiziell heißt. "Das klingt so ein bisschen trocken", weiß Kux. "Aber der Ort ist so viel mehr." Denn aus der Industriebrache, dem "unbeschriebenen Blatt", haben viele Kreative in acht Jahren alles Mögliche gemacht. In großen Schiffscontainern finden sich etwa eine Bar, eine Brauerei, ein Hotel, eine Fahrrad- sowie eine Surfbrettmanufaktur, ein Imkerworkshop mit Bienenvölkern, ein Theater oder eine Bäckerei. "Ich bekomme selbst gar nicht mehr mit, was es alles gibt", gestand der Industriedesigner.

Denn was als kleines vom Bund gefördertes Projekt startete, wurde schnell zum Erfolg und wird in der niedersächsischen Hauptstadt gut angenommen. Auf dem Gelände sei – zumindest vor der Pandemie – eigentlich immer etwas losgewesen: "Wir bieten eine Alternative zu allen Konsumveranstaltungen in der Stadt", so Kux. Die Container würden günstig vermietet, ein Verein kümmere sich um Versicherungen und Co. und ansonsten herrsche die "Do-Okratie": "Wer etwas tut, hat erstmal Recht."

Die Grünen-Stadträte sind sich einig, dass es in Heidelberg gerade an solchen Angeboten fehlt: "Wir brauchen Orte, wo man sich ausprobieren kann, wo man auch scheitern darf", fordert etwa Kathrin Rabus. "Solche Orte sind es doch auch, die den Charme einer Stadt ausmachen." Laut Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo hat gerade während der Pandemie die Nachfrage nach Freiräumen zugenommen. "Das ist ein Lebensgefühl – und jetzt ist es an der Zeit, dass wir für dieses Lebensgefühl in Heidelberg auch einen Ort schaffen." Dafür sei das Airfield prädestiniert: "Wir sind uns alle einig, dass es super wäre, wenn wir so etwas wie das Platzprojekt dort hätten", so Manuel Steinbrenner.

Der Stadtrat und Architekt betonte aber auch, dass sich die Ideen nicht eins zu eins übertragen ließen: "Hannover ist dreimal so groß wie Heidelberg und die Mentalität ist eine andere." Für Simon Kux stellt das jedoch keine Hürde dar: "Jede Stadt ist anders. Aber das ist doch kein Problem." Denn die Freifläche würde dann von Heidelbergerinnen und Heidelbergern bespielt und so geprägt, dass sie zur Stadt passt. "Es gibt ganz viele solcher Projekte in ganz Europa. Alle sind anders – und das ist wunderbar."

Die Grünen wollen die Anregungen aus Hannover nun mitnehmen, wenn der Gemeinderat vermutlich ab Juli über die Zukunft des Airfields diskutiert. "Wir bringen die Idee in den politischen Prozess ein und versuchen, auch andere zu überzeugen, dass das eine gute Sache ist", so Cofie-Nunoo.