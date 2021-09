Heidelberg. (bik) Ein vollwertiges vegetarisches Essen für Kita-Kinder als Alternative zu jeder Mahlzeit mit Fleisch – das fordern die Heidelberger Grünen. Dazu solle die Verwaltung den aktuellen Catering-Vertrag prüfen und gegebenenfalls neu ausschreiben. Doch ihren entsprechenden Antrag zogen die Grünen im Jugendhilfe-Ausschuss des Gemeinderates dann zurück. Das Kinder- und Jugendamt will sich des Themas zwar annehmen, braucht aber mehr Zeit. Neue Wege könne man frühestens 2023 gehen, meinte Claudia Döring, die für die Kitas zuständig ist.

Mittagessen in den städtischen Kitas liefert seit 2015 die Firma Apetito aus Rheine. Sie kommen schockgefroren und bestehen derzeit zu 40 Prozent aus biologischen Produkten. Obst und Salate werden vorwiegend saisonentsprechend aus regionalem integriertem Anbau eingekauft. Die Ausweitung auf 50 Prozent Bio ab September 2022 ist schon vereinbart, wie Döring im Jugendhilfeausschuss mitteilte. Der Beschluss dazu fiel im Rahmen des Klimaschutz-Aktionsplanes, und die Stadt will dafür weitere 45.000 Euro im Etat einplanen.

Das Bewusstsein, was gute Ernährung ausmache und wie diese produziert werde, habe sich in den letzten Jahren verändert; viele Eltern wünschten gesündere Ernährung für ihre Kinder, hieß es im Antrag der Grünen. Für städtische Gymnasien müsse sowieso ein neuer Caterer gesucht werden, weil das bisherige Lieferunternehmen gekündigt habe, sagte Stadträtin Kathrin Rabus. Das Kita-Essen solle in der Qualität nicht hinter das Schulessen zurückfallen.

Allerdings, so argumentierte Döring, müssten sich die Caterer bei ihren Speiseplänen an die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) halten. Das Land Baden-Württemberg mache davon seine Zuschüsse zur Ausstattung von Kita-Küchen abhängig. Auch die Lagerkapazität in den Kitas hatte sie im Auge. Eine schnelle Kündigung des Vertrages konnte sich Claudia Döring schon deshalb nicht vorstellen, weil dies beim Küchenpersonal Kündigungen auslöse und sich während der Corona-Pandemie nur schwer Neues finden lasse. Auch Anke Schuster (SPD) mahnte zur Vorsicht: "Wir unterstützen den Antrag inhaltlich, aber wir brauchen einen geordneten Vorlauf. Wir hatten es auch schon, dass wir keinen Anbieter gefunden haben, der unsere Kriterien erfüllen wollte."

Bürgermeisterin Stefanie Jansen (SPD) plädierte dafür, bis zum Ende des Kindergarten-Jahres die Vorgaben des Grünen-Antrages umzusetzen und eine entsprechende Neuausschreibung des Kita-Caterings vorzubereiten. In einer der nächsten Sitzungen des Jugendhilfeausschusses will sie berichten.