Heidelberg. (pne) Unbekannte haben in der Nacht auf Mittwoch im Schlossgarten zwei Großskulpturen des Künstlers Jürgen Goertz umgestürzt. Zudem sollen sie neun Hinweisschilder zu diesen und weiteren Skulpturen beschädigt haben. Aufgrund des Gewichts und der Größe der Skulpturen geht die Polizei davon aus, dass mehrere Menschen an der Tat beteiligt waren.

Seit einigen Monaten ist unter dem Titel "Der allegorische Blick" im Schlossgarten eine umfangreiche Schau mit dem Lebenswerk des Bildhauers Jürgen Goertz zu sehen. Er ist in Heidelberg vor allem durch sein symbolträchtiges "S-Printing Horse" an der Print Media Academy in der Nähe des Hauptbahnhofs bekannt geworden. Dass seine Skulpturen nun zum Ziel von Vandalen wurden, sei "natürlich nicht erfreulich", sagte Goertz gestern auf RNZ-Anfrage. Bei den umgestürzten Objekten handele es sich um "eigentlich harmlose" Arbeiten. Sie würden nicht bewusst politisch provozieren. In den vergangenen Jahrzehnten, so Goertz, seien überhaupt nur einige wenige seiner Kunstwerke zerstört worden.

Nach Informationen der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, welche die Ausstellung kuratieren, wurden die betroffenen Skulpturen von ihren Betonsockeln gelöst. Die Metalltafeln der Beschilderungen seien umgetreten und abgebrochen worden. Diese Zerstörungswut sei kein Novum, wie Michael Hörrmann, Geschäftsführer der Schlösser und Gärten, erklärt: In letzter Zeit nähmen die Sachbeschädigungen in den frei zugänglichen Bereichen der verschiedenen Monumente des Landes zu – gerade in Form von Farbschmierereien. In allen Fällen werde Anzeige erstattet, für Hinweise, die zur Ergreifung eines Täters führten, werde eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro ausgelobt. "Wer beobachtet, wie jemand im Schlossgarten Heidelberg etwas beschädigt, soll den Vorfall gleich der Polizei melden", so Hörrmann. Künftig wolle man bei der Bewachung der Monumente verstärkt mit der Polizei zusammenarbeiten – und auch eine Aufstockung des eigenen Sicherheitsdienstes könne er sich vorstellen.

Die gute Nachricht: Die nun beschädigten Exponate können vermutlich recht schnell wieder hergestellt werden. Heute will sich Künstler Jürgen Goertz selbst ein Bild von der Situation machen. Die Polizei sucht indes nach Zeugen des Vorfalls. Diese melden sich unter: 06221/99-1700.

Update: Mittwoch, 22. Juli 2020, 20 Uhr