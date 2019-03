Heidelberg. (dns) Sie sind selbst nach Deutschland eingewandert oder befassen sich beruflich mit dem Thema Migration - und sie wollen ihre Erfahrung und Kompetenz einbringen: 35 Heidelberger haben sich beworben, um Mitglied im neuen Migrationsbeirat zu werden. 34 von ihnen erfüllen laut Stadtverwaltung die Zulassungskriterien.

Aus diesem Kandidatenpool soll ab Juli das neue Gremium gebildet werden. Nach der Gemeinderatswahl vom 26. Mai ersetzt es den Ausländer- und Migrationsrat (AMR), der bislang den Gemeinderat zu Integrationsthemen beraten sollte, jedoch schon über ein Jahr lang nicht mehr beschlussfähig war.

Deshalb wird das neue Gremium berufen. Die 34 Bewerbungen prüft nun eine Auswahlkommission, der unter anderem zwei ehemalige Vorsitzende des AMR angehören. Sie soll dafür sorgen, dass der Migrationsrat in seiner Zusammensetzung möglichst viele Themenbereiche abdeckt und die in Heidelberg vertretenen Nationalitäten und Communities repräsentiert. Ebenso wird eine Geschlechterparität angestrebt. Nicht zuletzt soll auch geprüft werden, wie sich die potenziellen Mitglieder in einer Sitzungssituation verhalten und wie sie miteinander interagieren. Dazu soll in den nächsten Wochen eine Gremiensitzung simuliert werden.

Im Anschluss stellt die Auswahlkommission eine Liste von Kandidatinnen und Kandidaten auf, die sie empfehlen. Wie viele das sein werden, wurde vorab nicht festgelegt. Die Zahl richtet sich laut Stadtverwaltung nach der Anzahl und Qualität der Bewerber. Angestrebt werden jedoch maximal 15 ordentliche Mitglieder plus Nachrücker.

Die Liste muss dann im Juli vom neu gewählten Gemeinderat bestätigt werden, damit der neue Migrationsbeirat seine Arbeit aufnehmen kann. Er soll als sachverständiges Gremium den Gemeinderat beraten, kann aber auch eigene Akzente setzen. Der ehrenamtlich arbeitende Beirat soll sich als Sprachrohr der rund 56.000 Heidelberger mit Migrationshintergrund verstehen.

Neben den berufenen werden dem Gremium - wie schon dem AMR - wieder mehrere beratende Mitglieder angehören: Oberbürgermeister Eckart Würzner (oder eine Vertretung), die Leitung des Interkulturellen Zentrums sowie fünf Gemeinderäte.