Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Corona-Krise und die damit verbundenen Lockdowns haben viel Bewegung in den Heidelberger Hotelmarkt gebracht. Mit dem Crowne Plaza an der Kurfürsten-Anlage und dem Star Inn an der Speyerer Straße gerieten gleich zwei große Beherbergungsbetriebe in Schieflage und mussten schließen, nachdem die Betreibergesellschaften Involenz angemeldet hatten. Das Ninety-Nine am Czernyring wechselte den Betreiber und heißt jetzt "Premier Inn".

Heidelberg hat nichts an seiner Attraktivität für die Branche verloren: Zahlungskräftige internationale Konzerne drücken mit Macht auf den Markt. Auch die anderen beiden Hotels wurden übernommen. Zeitgleich spricht sich aber Oberbürgermeister Eckart Würzner gegen den geplanten Erweiterungsbau des Marriott-Hotels aus. Man dürfe den Hotelmarkt nicht noch weiter überhitzen.

Das Crowne Plaza war am 31. Juli letzten Jahres das erste Hotel, das wegen eines Sanierungsstaus und ausbleibender Touristen und Tagungsgäste schließen musste. Im März vermeldete dann Insolvenzverwalter Michael Bremen, dass für die Tidal Operations Germany GmbH mit elf Hotels in Deutschland ein Investor gefunden worden sei: die Westmont Hospitality Group, ein Branchenriese, der 500 Hotels auf vier Kontinenten betreibt. Damit sei auch die Zukunft des Crowne Plaza gesichert, so Bremen. Anders als ursprünglich gemeldet, kam für die 74 Angestellten in Heidelberg aber die Rettung zu spät. Nur das "große und kleine Inventar" sei verkauft worden und nicht das Crowne Plaza als laufender Betrieb, erklärt ein Pressesprecher: "Die Arbeitsverhältnisse in Heidelberg bestanden wegen der Schließung bereits zum 31. Juli 2020 nicht mehr."

Was das für die Beschäftigten bedeutet, verdeutlicht eine Servicekraft, die 23 Jahre lang im Crowne Plaza gearbeitet hatte. "Wir haben keinen Cent Abfindung bekommen. Die meisten von uns sind immer noch arbeitslos." Es habe auch kein Übernahmeangebot von Westmont gegeben. Nach ihren Informationen werde es einige Zeit dauern, bis das Hotel renoviert ist. Noch immer ist unklar, wann das Crowne Plaza mit seinen 239 Zimmern im Vier-Sterne-Segment wieder öffnen wird.

Das Ninety-Nine am Czernyring heißt jetzt "Premier Inn", Betreiber ist die britische Whitbread-Gruppe. "Auch vor der Corona-Pandemie war es unser Plan, schnell zu expandieren", begründet Pressesprecherin Katrin Kleinhans, warum man das Hotel in der Nähe zum Hauptbahnhof gerne übernommen habe. Inzwischen gebe es 73 Premier Inn in Deutschland – und bereits zwei in Heidelberg. "Die Krise bietet uns die Chance, Hotelgruppen oder einzelne Häuser zu übernehmen", so Kleinhans. Insgesamt 15 Standorte übernahm Whitbread von der Centro Group, darunter das Heidelberger Ninety-Nine. Bei der Expansionsstrategie schaue man gezielt nach den "Top Locations". Und Heidelberg sei ein "schöner, starker, guter Standort", so Kleinhans: "Die Gäste werden wiederkommen. Bereits letztes Wochenende habe es einige Übernachtungen gegeben. 15 von heute 16 Beschäftigten wurden vom Ninety-Nine übernommen.

Noch nicht ganz so weit ist man ein paar Meter weiter im ehemaligen "Star Inn". Das größte Hotel Heidelbergs mit knapp 600 Betten wurde von der Staycity-Hotelgruppe übernommen. "Nach den derzeitigen Planungen eröffnen wir am 2. Juni", so Hoteldirektorin Elvira Freier. Sie selbst hat bereits im Star Inn gearbeitet. "Es wurde niemand entlassen, allerdings haben einige Beschäftigte entschieden, sich neu zu orientieren und haben von sich aus gekündigt." Noch seien lediglich die Hotel-Logos ausgetauscht worden. Doch in den nächsten Monaten werde es einige Umbauten geben. Denn "Staycity" setzt auf Apartments mit eigener Küchenzeile und will damit Selbstversorger anlocken. Freier: "Im November wird es dann eine offizielle Eröffnungsphase geben."

Hinweis der Redaktion: Die Centro Hotel Group, die bis vor Kurzem Ninety-Nine am Czernyring betrieben hat, ist nicht insolvent, wie in dem Bericht zuerst irrtümlich berichtet wurde. Im Gegenteil: Die Hotelkette hatte sich gerade deshalb dazu entschieden, 15 Häuser an die Whitbread-Gruppe und damit an "Premier Inn" zu verkaufen, um eine Insolvenz rechtzeitig abzuwenden. Darauf weist Unternehmenssprecher Rainer Schillings hin. Nicht alle der verkauften Objekte seien schon in Betrieb gewesen, bei einigen handele es sich um Bauprojekte.

"Angesichts der Coronasituation haben wir mit den Hotels im letzten Jahr kein Geld verdient", erklärt Schillings die Beweggründe für den Verkauf. Von ursprünglich 80 Hotels der Gruppe blieben 45 übrig, die Belegschaft schrumpfte von 1500 auf nunmehr 900. "Es ist aber niemand entlassen worden. Die Beschäftigten sind immer von den neuen Betreibern übernommen worden", so Schillings. Gerade der Verlust des Heidelberger Hotels schmerze sehr. "Die Auslastung war vor der Corona-Krise überdurchschnittlich. Das war für uns einer der wenigen richtig touristischen Standorte." Trotzdem plane die Centro-Gruppe, jetzt wieder zu wachsen. (hob)