Heidelberg. (pne) An Tag eins der beiden Großbaustellen am Hauptbahnhof und an der Montpellierbrücke kam es am Donnerstagmorgen zu langen Staus auf der Speyerer Straße – auch, weil viele Autofahrer die Umleitungsmöglichkeiten über die Bundesstraße und den Diebsweg offensichtlich ignorierten.

Man werde beobachten, wie sich die Situation in den kommenden Tagen entwickele und entsprechend darauf reagieren, teilte man am Donnerstag bei der Stadt mit.

Für Verwirrung sorgten indes die zahlreichen Umleitungsschilder rund um den Hauptbahnhof. Gleich mehrere Autos bogen in Straßen ein, die offiziell gesperrt waren.

Einigermaßen geordnet ging es dafür beim Bus- und Nahverkehr zu. Zahlreiche Helfer der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) standen den Nutzern mit Rat und Faltblättern zur Seite. Entsprechend zufrieden zeigte man sich auch bei der RNV selbst: „Für den ersten Tag lief es eigentlich ganz gut“, berichtete ein Sprecher auf RNZ-Anfrage.