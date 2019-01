Heidelberg. (rnz/mare) Die Großbaustelle am Heidelberger Hauptbahnhof wandert zu ihrem nächsten Abschnitt: Die rund 30 Jahre alte Gleisanlage in der Kurfürsten-Anlage zwischen Hauptbahnhof und Römerkreis wird ab sofort erneuert. Die Arbeiten, so teil es die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) mit, liegt damit voll im Zeitplan.

Die Gleise zwischen Mittermaierstraße und Römerkreis waren bereits im Dezember ausgebaut worden. Nun werden auf rund 400 Metern Doppelgleise verlegt und anschließend begrünt. Die Arbeiten sollen bis Ende März gehen; diese hänge, so die RNV, aber auch von der Witterung ab.

Im nächsten Schritt ist dann die Kreuzung Mittermaierstraße/Kurfürsten-Anlage dran. Hierfür wurden die Leitungen der Gehwege bereits verlegt. Und das wirkt sich auf den Verkehr aus: Die Straße südlich der Kurfürsten-Anlage kann dann wieder regulär benutzt werden. Dies soll ebenfalls ab Anfang April der Fall sein. Ebenso sollen die Zufahrten zu Kaiserstraße und Belfortstraße dann wieder offen sein. Die Straßenbahnen und die Ersatzbusse fahren bis September die derzeit geltenden Umleitungen.

Im Plan liegt auch der Bau der Straßenbahnhaltestelle am Hauptbahnhof. Derzeit wird noch an den Gleisen gearbeitet, die bis Ende März bis zur Kreuzung Mittermaierstraße/Kurfürsten-Anlage fertig sein sollen. Ab April sollen die Gleise dann in Richtung Römerstraße angeschlossen werden. Hierfür wird es nötig sein, den Verkehrs umzuleiten - und zwar mehrfach, wie die RNV schon jetzt ankündigt. Die neuen Haltestellensteige am Hauptbahnhof sollen schließlich bis Anfang April fertig sein.