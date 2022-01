Von Julia Schulte

Heidelberg. Über Preise freuen sich die Ausgezeichneten in der Regel. Anders ist das im Fall der Negativ-Auszeichnung "Goldener Betonklotz", die die Umweltschutzorganisation Greenpeace Mannheim-Heidelberg am Montag der Heidelberger CDU-Gemeinderatsfraktion verlieh.

Anlässlich der Bürgersprechstunde der Stadträte Nicole Marmé und Werner Pfisterer hatte sich Martin Bösel von Greenpeace mit fünf Mitstreiterinnen und Mitstreitern vor dem Rathaus versammelt. Dort zeigten sie Banner, auf denen etwa "Verkehrswende Jetzt!" zu lesen war, und warteten auf die Stadträte, um ihnen den Betonklotz für die laut Greenpeace "autogerechte und damit klimaschädliche kommunale Verkehrspolitik" der CDU-Fraktion zu überreichen.

Es war das zweite Mal, dass Greenpeace Heidelberg-Mannheim die Negativ-Auszeichnung verlieh, letztes Mal traf es die Heidelberger FDP, die laut Bösel "eine freundliche Reaktion" gezeigt habe. "Mal schauen, ob sich die beiden den Preis abholen kommen", sagte Bösel, der bis dahin keine Reaktion der CDU-Gemeinderatsfraktion auf die Ankündigung erhalten hatte und hoffte, den Goldenen Betonklotz persönlich übergeben zu können. Der Greenpeace-Vertreter erklärte, dass auch andere Parteien und Projekte für den Negativ-Preis infrage gekommen seien, etwa der "Masterplan Neuenheimer Feld". "Aber die CDU Heidelberg hat sich besonders konstant hervorgehoben."

Die Wahl des "Preisträgers" begründete Greenpeace damit, dass verschiedene CDU-Stadträte im vergangenen Jahr im Stadtblatt gefordert hatten, dass die Innenstadt besser mit dem Auto erreichbar sein und es in der Stadt mehr subventionierte Parkplätze geben sollte, auch für Besucher und Pendler.

Eine weitere, aus Sicht von Greenpeace "absurde Forderung" der CDU: Parkgebühren für Lastenfahrräder. "Insgesamt ist die CDU sehr wenig dabei, wenn es darum geht, den Radverkehr in der Stadt zu fördern", sagte Bösel. Der Heidelberger Student Alexander Kunkel, der als Greenpeace-Mitglied an der Aktion teilnahm, beklagte ebenfalls eine Blockadehaltung der CDU in Sachen Verkehrspolitik. "Die Stadt ist für Menschen gemacht und nicht für fahrende Autos", so der 24-Jährige.

Und tatsächlich: Bösel und seine Mitstreiter bekamen die Chance, den Betonklotz zu überreichen. Zunächst trat Werner Pfisterer vor das Rathaus und hörte sich Bösels "Laudatio" an, in der dieser der CDU vorwarf, nur den Autoverkehr zu fördern und nichts für den Klimaschutz zu tun. "Angesichts des Klimawandels ist das ein eklatantes politisches Versagen", so Bösel. Er hoffe, dass die Auszeichnung etwas bewirke und die CDU 2022 eine andere Haltung in Sachen Klimaschutz und Verkehr einnehme.

Stadtrat Pfisterer, der den Betonklotz entgegennahm und später noch Unterstützung von seiner Kollegin Marmé erhielt, widersprach den Vorwürfen. Die CDU fördere den Ausbau des Nahverkehrs, die Darstellung von Greenpeace stimme nicht. "Wir sind eben eine Volkspartei und machen keine einseitige Politik", so Pfisterer. Für ihn gebe es keinen Grund, die Aussage zu den Parkgebühren für Lastenfahrräder zurückzunehmen, da diese genau wie Autos viel Fläche wegnehmen würden.

Der CDU-Stadtrat verteidigte auch seine Position, dass die Innenstadt mit dem Auto besser erreichbar sein sollte. Schließlich sei dies eine Forderung des stationären Einzelhandels und diene dessen Schutz. Auf eine Diskussion mit Bösel, dem Pfisterer vorhielt, er äußere pauschale Vorwürfe, wollten sich beide Stadträte nicht einlassen. "Wir können gerne noch eine schriftliche Stellungnahme rausgeben", so Marmé.