Von Sarah Hinney

Heidelberg. Im Kosmetikstudio, in der Bar und sogar im Bordell – noch vor drei Monaten gab es Corona-Schnelltestzentren an jeder Straßenecke. Inzwischen sind es bedeutend weniger geworden, denn die Nachfrage sinkt, weil immer mehr Menschen geimpft sind. Andererseits steigen die Infektionszahlen, und Ungeimpfte brauchen etwa in Restaurants einen aktuellen Testnachweis.

Jetzt denkt man im Innenministerium Baden-Württemberg darüber nach, für viele Bereiche des öffentlichen Lebens eine 2G-Regelung einzuführen. Ein Restaurant dürfte dann etwa nur noch Geimpfte und Genesene reinlassen, Getestete aber nicht mehr. Bereits beschlossen ist, dass die Kosten für die Tests ab 11. Oktober nicht mehr der Bund trägt: Wer sich testen lässt, muss dann selbst zahlen.

In Sachen Testen ist also vieles in Bewegung: Wie wirkt sich das auf die Teststationen in Heidelberg aus? Die RNZ hat mit den beiden größten Test-Anbietern der Stadt, Lovis Stricker (Aspilos) und Jamy Arndt (Q-Testzentren), über die aktuelle Situation und die Zukunft ihrer Testzentren gesprochen.

Dass sich weniger Menschen testen lassen, bestätigen beide. Stricker betont aber: "Die Nachfrage ist immer noch groß, im Moment merken wir besonders die Reiserückkehrer. Es wird natürlich nicht mehr so viel getestet wie im März, aber wir haben alle Stationen nach wie vor täglich geöffnet, nur die Öffnungszeiten gestrafft." Täglich testeten seine Mitarbeiter an allen zehn Standorten im Rhein-Neckar-Kreis zwischen 500 und 800 Menschen. In den Q-Testzentren sind die Zahlen ebenfalls stark zurückgegangen, berichtet Jamy Arndt. "Noch halten wir die Stellung und betreiben sechs Teststationen – allerdings hatten wir mal acht. Sicherlich ist das ein endender Geschäftszweig."

Beide Betreiber betonen, dass es nach wie vor regelmäßig positive Tests gibt. Konkrete Zahlen dazu wollen sie aber nicht nennen. "Wir fischen täglich Fälle raus", sagt Arndt. Stricker wird etwas konkreter: "Seit Ende August steigt die Positiv-Rate wieder."

Nachgefragt würden zudem Reisezertifikate, PCR-Tests und auch immer öfter Antikörpertests, so Stricker: "Viele machen das aus persönlichem Interesse." Er will die Aspilos-Testzentren deshalb auch nach dem 11. Oktober betreiben. "Wir sind so lange da, wie man uns braucht." Stricker möchte auch denjenigen eine Testmöglichkeit bieten, die sich aus irgendwelchen Gründen nicht impfen lassen können. Und es würden schließlich weiterhin Zertifikate fürs Reisen gebraucht. "Ich glaube außerdem, dass wir bei der aktuellen Impfquote letztlich ums Testen nicht herumkommen. Wir erwarten, dass die Zahlen weiter steigen." Stricker vermutet aber auch: "Wenn die Leute die Tests selbst bezahlen müssen, wird das sicher zu einer höheren Impfquote führen."

Jamy Arndt ist unsicher, wie es mit den Q-Testzentren weitergeht, wenn die Tests selbst bezahlt werden müssen. "Es ist sicherlich sinnvoll, das vorab klar zu benennen, damit die Leute zum Impfen gehen." Der Hotelbesitzer hat aber gleichzeitig Sorge, dass sich dann viele Menschen gar nicht mehr testen lassen. "Zudem besteht die Gefahr, dass die Testzertifikate gefälscht werden. Vor dem Hintergrund der vielen Ungeimpften und der steigenden Zahlen finde ich das riskant".

Sollte Baden-Württemberg eine 2G-Regelung einführen, stellt sich für Arndt die Frage, ob überhaupt noch getestet wird. Er sieht das kritisch. "Selbst wenn jetzt rund 60 Prozent der Menschen voll geimpft sind, heißt das eben auch, dass es 40 Prozent noch nicht sind. Außerdem kommen auch viele Geimpfte zu uns und lassen sich testen." Letzteres beobachtet auch Lovis Stricker. Beide Betreiber halten die Testinfrastruktur als Angebot deshalb für sehr wichtig.

Jamy Arndt sagt aber auch: "Für uns ist das logistisch enorm aufwendig. Wir fahren mit viel Personal, weil wir Schlangen vermeiden wollen." Sollten die Q-Teststationen erst einmal schließen, sei es deshalb eher unwahrscheinlich, "dass wir wieder aufmachen." Allerdings ist Arndt auch zuversichtlich, dass die Pandemie sich im nächsten Frühjahr erledigt hat. "Und wenn in vielen Bereichen 2G gilt, könnte das auch dazu führen, dass es noch schneller geht, weil sich dann viele Menschen doch impfen lassen."