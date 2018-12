Heidelberg. (hö) Am Donnerstag meldete die RNZ, dass die Kriminalpolizei des Präsidiums Mannheim und das Verkehrskommissariat Heidelberg in das ehemalige Nato-Hauptquartier ziehen. Das heißt zugleich auch, dass das Gebäude der Verkehrspolizei in der Rohrbacher Straße verkauft ist - was Bernd Müller, der Leiter des Amtes Bau und Vermögen Baden-Württemberg, der RNZ bestätigte. Kurz vor Weihnachten wurde die Transaktion beim Notar besiegelt. Im neuen Jahr will der Käufer - er stammt offenbar aus der Region, wenn auch nicht aus Heidelberg - berichten, was er mit der stattlichen Immobilie vorhat.

Sie wurde 1876 als Grand-Hotel gebaut, 1937 zwangsversteigert und noch im gleichen Jahr bezog hier die Polizeidirektion Quartier. Sie blieb, bis 1993 der Neubau am Römerkreis fertig wurde, dann kam die Verkehrspolizei rein. Zum Jahreswechsel 2021/2022 soll sie zusammen mit der Kripo auf das ehemalige Kasernengelände der Campbell Barracks ziehen.

Damit ging Müllers kühner Plan auf, die wichtigsten Polizeiabteilungen in Heidelberg zu halten. Kauf und Sanierung des Nato-Gebäudes - dessen Bau Müller 2006 mit betreut hatte - sollte vor allem durch den Verkauf der Gebäude von Polizeidirektion und Verkehrspolizei finanziert werden. Müller: "Hat ja geklappt. Toll!"