Heidelberg. (dns) Gerade einmal 13 Jahre ist es her, dass die Universität ihre Sozial- und Wirtschaftswissenschaften in der ehemaligen Krehlklinik in Bergheim gebündelt und für die drei Institute eine moderne neue Bibliothek gebaut hat. Doch seit einigen Wochen ist eben diese zum Großteil schon wieder gesperrt – weil das Glasdach über dem Treppenhaus zusammenbrechen könnte. Wie Studierende der RNZ berichteten, wurden sie aus dem Gebäude gebeten mit der Begründung, es sei "einsturzgefährdet".

Doch ganz so spektakulär ist es nicht, wie eine Nachfrage beim Rektorat zeigt. Dort bestätigt man zwar einen Schaden, doch der ist recht begrenzt: "In der Verglasung im Dach des Bibliotheksanbaus wurde bei zwei Scheibenelementen ein Wassereintritt festgestellt." Eine Abdichtung war offenbar aufgrund von Witterungseinflüssen porös geworden. Zwei hinzugezogene Statiker hätten zunächst nicht ausschließen können, dass die Feuchtigkeit auch die Folie der Verbundscheibe angegriffen hat – und das hätte wiederum dazu führen können, dass das Dach weniger "tragfähig" sei und sich bei Belastung Teile lösen könnten. "Da eine Gefährdung der unter der Verglasung liegenden Bereiche nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde die Bibliothek aus Gründen des vorbeugenden Personenschutzes gesperrt."

Mittlerweile steht jedoch fest, dass keine Gefahr besteht. Wie ein Gutachter einer Prüf- und Zulassungsstelle anschließend bemerkte, habe das Wasser zwar die Wärmeschutzschicht des Glasdachs angegriffen, aber: "Die Tragfähigkeit sei hierdurch nicht beeinträchtigt", wie das Rektorat mitteilt. Dennoch empfehle der Experte, die beiden Scheiben auszutauschen. Auch eine dritte, an der ein langer Kratzer gefunden wurde, soll ebenfalls ersetzt werden. Dies – und die Tatsache, dass die defekte Abdichtung auch zu Schäden an weiteren Scheiben geführt haben könnte – haben nun das Landesbauamt veranlasst, die gesamte Verglasung auszutauschen, "damit weitere Schäden und eine erneute Beeinträchtigung des Bibliotheksbetriebs vermieden werden".

Die Arbeiten werden wegen langer Lieferfristen vermutlich erst Ende September erfolgen und sollen rund 50.000 Euro kosten. Bis zu dem Austausch der Glaselemente bleibe die Bibliothek nur eingeschränkt nutzbar. Aktuell gibt es dort nur 28 Arbeitsplätze, nicht alle Bücher sind zugänglich. Um den Studierenden wenigstens etwas mehr Raum geben zu können, soll in den nächsten Tagen eine Schutzwand dafür sorgen, dass zumindest im Untergeschoss auch der Mittelbau wieder zum Großteil nutzbar wird. Dadurch soll sich die Zahl der Arbeitsplätze verdoppeln.