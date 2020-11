Heidelberg. (RNZ) Giovanni Corbari, der im Jahr 1957 gemeinsam mit Gianni Julita und Roberto Moraldo das erste Pizza-Restaurant in Heidelberg eröffnete, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 90 Jahren gestorben.

Corbari, der zuletzt in einem Pflegeheim in Nussloch lebte, war vielen älteren Heidelbergern wohlbekannt. Sein "Ristorante Italia" in Rohrbach, eine einfache, aber urgemütliche Pizzeria, zog zu Beginn zwar vor allem amerikanische Soldaten an, die italienische Speisen aus ihrer Heimat kannten.

Das sollte sich jedoch ändern, als die Deutschen zunehmend zur Sommerfrische nach Italien reisten und dort die italienischen Spezialitäten wie Pizza und Pasta zu schätzen lernten und es genossen, dieses Stückchen Urlaub auch zu Hause genießen zu können. Später gehörten auch bekannte Persönlichkeiten wie Beate Weber, Hans-Peter Wild oder Manfred Lautenschläger zu den Gästen des "Ristorante".

Corbari war von ganzem Herzen Gastronom. Ein Patron, der seine Stammgäste mit Namen begrüßte und wusste, welche Tagesspezialitäten ihnen am besten munden würden und welchen Wein es dazu zu reichen galt. Für ihn selbst galt stets "prima il cliente" – der Kunde zuerst. Giovanni Corbari wird nicht nur seinen unzähligen Gästen im Herzen bleiben, auch die meisten italienischen Gastronomen, die sich in der Region in den 1970er und 1980er Jahren mit einem eigenen Lokal niederließen, gingen durch seine Schule und werden ihn in Erinnerung behalten, ebenso wie seine drei Söhne Maurizio, Massimo und Marco.