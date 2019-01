Heidelberg. (tt) Ein Bürgerbegehren, das die Grünfläche Großer Ochsenkopf schützt und den Gemeinderatsbeschluss, den Betriebshof der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH dorthin zu verlagern, aufhebt, wird immer wahrscheinlicher: In den letzten Wochen hat das Aktionsbündnis Bergheim-West, das das Bürgerbegehren anstrebt, Gespräche mit Juristen geführt und informiert nun am Dienstag, 15. Januar, um 18 Uhr im Welthaus, Willy-Brandt-Platz 5, über den aktuellen Stand.

"Wir klären zurzeit die Bedingungen für ein ,Bürgerbegehren Klimaschutz in Heidelberg’", berichtet Rainer Zawatzky vom Aktionsbündnis auf RNZ-Nachfrage. Im Vorfeld der Gemeinderatsentscheidung hatte das Aktionsbündnis 3000 Unterschriften zum Erhalt der Ochsenkopfwiese gesammelt. Außerdem hatte das Bündnis bei Begehungen rund 120 verschiedene Pflanzenarten - darunter auch Raritäten - kartiert. "Diese Grünfläche ist eine bioklimatisch wichtige Fläche. Das Stadtklimagutachten von 2015 stellt dies ausdrücklich fest", so Zawatzky. So sei das Areal ein nächtliches Kaltluftentstehungsgebiet und eine Luftschneise für den Neckartäler Wind, die bis zum Pfaffengrund reiche. Im Flächennutzungsplan ist das Gelände allerdings für Gewerbeflächen vorgesehen.

Am Dienstag will das Aktionsbündnis darstellen, welche Bedingungen für ein Bürgerbegehren und einen Bürgerentscheid zu erfüllen sind. Außerdem sucht das Aktionsbündnis Unterstützer, die ein Bürgerbegehren aktiv durch Mitarbeit unterstützen würden. Denn im ersten Schritt müssten bis zum 19. März rund 10.000 Unterschriften von Heidelbergern gesammelt werden, die das 16. Lebensjahr vollendet haben. Dann entscheidet der Gemeinderat, ob ein Bürgerbegehren zulässig ist und eingeleitet wird. Der Bürgerentscheid würde anschließend stattfinden. "Die ursprüngliche Idee war, das Bürgerbegehren nicht nur auf den Schutz der Grünfläche Großer Ochsenkopf zu beschränken, sondern auf die im Klimaschutzgutachten Heidelberg 2015 beschriebenen Grün- und Freiräume mit hoher und sehr hoher bioklimatischer Bedeutung", erklärt Zawatzsky. Es gebe im Moment allerdings noch einige kritische Punkte, ob ein solches Bürgerbegehren mit dieser breiten Wirkung rechtlich überhaupt zulässig sei. Das Aktionsbündnis kläre dazu gerade noch offene Fragen.

"Andernfalls wird sich das Bürgerbegehren gezwungenermaßen auf den Schutz der Grünfläche Großer Ochsenkopf beschränken und eine Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses fordern, in dem diese Fläche als neuer Standort des Betriebshofes festgelegt wurde", erklärt Zawatzky. Trotz dieser komplizierten Ausgangslage ist das Bündnis an einer breiteren Debatte zum Thema "Klimaschutz und Grünflächenschutz in Heidelberg" interessiert.