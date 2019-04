Von Timo Teufert

Heidelberg. Gleich das erste Bauvorhaben, das dem neuen Gestaltungsbeirat - der über Gebäude von stadtbildprägender Bedeutung befinden soll - in seiner Premierensitzung in der vergangenen Woche vorgestellt wurde, hatte es dem fünfköpfigen Expertengremium nicht gerade angetan: Das geplante Gesundheitszentrum auf dem ehemaligen Gelände der Bäckerei Mantei in der Bahnstadt. Aber auch für die anderen fünf Bauprojekte, die in der Sitzung im neuen Rathaussaal präsentiert und in Hinblick auf ihre städtebauliche, architektonische und landschaftsplanerische Qualität überprüft wurden, gab es zahlreiche Anregungen, wie man sie verbessern könnte.

Der neue Wellness- und Fitnesspark an der Ecke Czernybrücke/Eppelheimer Straße. Auch für dieses Projekt hatte der Gestaltungsbeirat Anregungen. Animationen: E+S/Pfitzenmaier

Das Gesundheitszentrum in der Eppelheimer Straße, das der Bauträger "Erhard und Stern" direkt links neben dem Kino errichten will, soll eine vermietbare Fläche von 9000 Quadratmetern haben und eines der größten Ärztehäuser der Stadt werden. Dem Gestaltungskonzept liege ein modern interpretiertes Kontorhaus zugrunde, erklärte Architekt Frank Stichs vom Büro SSV. Das Gebäude soll so hoch wie das Kino werden und im Westen ein Staffelgeschoss bekommen. Für den Bau soll die große Platane an der Straße gefällt werden, damit die Bauflucht eingehalten werden kann.

"Das Maß der Nutzung ist am oberen Anschlag, das Grundstück wird bis auf die Mindestabstände bebaut", erklärte Baubürgermeister Jürgen Odszuck. Er bemängelte, dass im Laufe der Planungen die Lichthöfe im Gebäude weggefallen seien, dass das Gebäude nicht auf die Umgebung reagiere und nicht zu erkennen sei, wo sich der Haupteingang befinde. "Die Fassade ist sehr monoton, da könnte ich mir mehr Lebendigkeit vorstellen", sagte Odszuck.

Das geplante Gesundheitszentrum in der Eppelheimer Straße. Es soll von der Gestaltung an ein klassisches Kontorhaus erinnern, der Gestaltungsbeirat hatte zahlreiche Kritikpunkte. Foto: RNZ

"Dem Anspruch eines modern interpretierten Kontorhauses wird dieser Entwurf nicht gerecht", fand auch der Vorsitzende des Gestaltungsbeirates, Markus Neppl. Es sei ungewöhnlich, ein so tiefes Gebäude mit so wenig Belichtung zu bauen. "Irritiert hat uns auch die Lage des Staffelgeschosses, das bringt das Gebäude in eine Disbalance", so Neppl. Das asymmetrische Staffelgeschoss passe nicht zum Kontorhaus-Konzept, fügte Eva-Maria Lang hinzu.

Christiane Sörensen forderte den Erhalt der stadtbildprägenden Platane und einen gemeinsamen, öffentlichen Wartebereich für die Praxen. "Wer als Bauherr die Fläche eines Grundstückes maximal ausnutzt, der hat gegenüber der Stadtgesellschaft auch eine Verpflichtung, eine gute Fassade zu schaffen. Sie machen hier einen auf Billigheimer. Das finde ich unerträglich", sagte Gerd Gassmann. Die Putzfassade werde nicht gut altern.

"Wir sind kein Verhinderungsgremium, sondern suchen nach Möglichkeiten der Verbesserung", beschwichtigte Neppl. Einige Punkte der Planung seien nicht ausgereift, vor allem das Staffelgeschoss, die Fassade, der Baum und ein leicht erkennbarer Eingangsbereich liegen den Sachverständigen aus den Bereichen Städtebau, Architektur, Landschaftsplanung und Denkmalpflege am Herzen.

Wesentlich milder gestimmt waren sie beim "Premium Plus Wellness- und Fitness-Resort" der Pfitzenmeier-Unternehmensgruppe. Diese will an der Kreuzung von Eppelheimer Straße und Czernybrücke, also rechts neben dem Kino, einen Neubau mit vier Etagen errichten. "Das ist keine muffige Muckibude, sondern ein fast schon öffentliches Gebäude mit einer guten Nutzung für diese Stelle", sagte Neppl. Gut sei am Entwurf der unternehmenseignen Bauabteilung und dem Büro "ap 88", dass die Gestaltung der Fassade zu den Bahngleisen sehr ernst genommen werde.

Allerdings störten sich die Fachleute beim Entwurf an der Putzfassade und den großen, beleuchteten zufällig angeordneten Werbeelementen in der Fassade. "Sie sollten den Putz durch eine wertigere Fassade ersetzen", empfahl Gassmann. Die Werbung soll konzentriert an gut sichtbaren Stellen angebracht werden. Das würde auch der sehr prominenten Stelle und dem angestrebten Kundenkreis entsprechen, so Neppl. Auch die Fluchttreppe auf der Rückseite des Gebäudes, die gleichzeitig als Fitnesstreppe genutzt werden soll, irritierte die Experten: "Denken Sie bitte über die Anordnung nach", appellierte Lang.