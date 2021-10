Von Manfred Bechtel

Heidelberg. Wer schon einmal umgezogen ist, kennt das: Im Laufe der Jahre hat sich so allerhand angesammelt, was nicht unbedingt mit muss. Aber vielleicht stößt man auch auf alte Schätze, die zum Wegwerfen zu schade sind. So geschah es bei den Heidelberger Stadtwerken in Bergheim, die derzeit ihren Umzug in das ehemalige Forschungs- und Entwicklungszentrum der Heidelberger Druckmaschinen nebenan vorbereiten.

Auf den ersten Blick besteht der Fund aus einem Stapel von unscheinbaren – manche würden sagen langweiligen – Akten, denen man ihr Alter von über hundert Jahren auch ansieht. Aber sie erzählen Geschichten von der Pferdebahn, die durch die Hauptstraße rollte, vom Bau der Bergbahn am Schlosshang und von einer fast vergessenen weiteren Bergbahn, die auf den vorderen Gipfel des Heiligenberges hinaufführen sollte.

Diese Akten wurden jetzt von Michael Jäger, Geschäftsführer der Heidelberger Straßen- und Bergbahn (HSB) und Klaus Harthausen, der dort den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) betreut, dem Stadtarchiv übergeben. Die Dokumente werden konserviert und der Forschung zugänglich gemacht.

Der Pferdebahnwagen bei seiner letzten Fahrt am 3. März 1902, aufgenommen am Kornmarkt vor dem Haus Hauptstraße 195, Hotel „Zum Adler“. Foto: Stadtarchiv

Die Idee, in Heidelberg eine Pferdestraßenbahn auf die Schienen zu bringen, war schon zuvor an den Heidelberger Stadtrat herangetragen worden, aber erst dem deutschen "Zivilingenieur" Charles de Féral aus Longeville bei Metz gelang es, die Räte zu überzeugen. Das berichtete bei der Übergabe Klaus Harthausen, der sich durch Dokumente von 1885 bis 1925 gearbeitet hat. Auch die schwer lesbare Sütterlin-Schrift konnte ihn nicht abschrecken. "De Féral war so etwas wie der Vater der Straßenbahnen in Europa. Brüssel war sein erster Tätigkeitsort, dort hat er 1869 die Pferdebahn aufgesetzt.

Dann in Metz, in Augsburg, in Mannheim, in Luxemburg, in Trier und auch in Heidelberg", so Harthausen weiter. De Féral suchte sich jeweils industrielle Partner und Investoren; an seinem Heidelberger Projekt beteiligte sich unter anderen Johann Leferenz, der gemeinsam mit seinem Bruder Schienenstrecken baute und Steinbrüche betrieb, zum Beispiel den Porphyrbruch in Dossenheim.

Die Fahrgäste konnten wählen: Droschke oder Pferdebahn. Hier vor dem „Silbernen Hirschen“ (rechts der „Ritter“). Repro: Bechtel

"Am Anfang waren das ja Privatunternehmen, weil man erkannt hat, dass man damit auch Geld verdienen konnte", stellt HSB-Geschäftsführer Jäger fest. "Im Zuge der Jahrzehnte wurden die Unternehmen kommunal, weil andere die großen Investitionen nicht mehr stemmen konnten. Heute sind die Unternehmen des öffentlichen Personennahverkehrs defizitär, weil man sozialverträgliche Fahrpreise machen will und macht, damit die Leute auch mitfahren können. Die Investitionen sind mittlerweile in einer Größenordnung, dass wir sie ohne hohe Zuschüsse von Bund und Land nicht stemmen könnten."

Die erste Pferdestraßenbahn rollte 1885 zwischen dem damaligen Bahnhof und dem Marktplatz. Bevor daraus die "Elektrische" werden sollte, wurde eine sehr moderne Diskussion geführt: Fahren mit einer Oberleitung oder mit Akkumulatoren-Triebwagen? Die Entscheidung fiel 1901 für die Oberleitung aus. "Wir fahren mit Gleichstrom und mit einer Oberleitung. Seit 120 Jahren hält dieses System, also ein sehr zukunftsgerichtetes Konzept, auf das man sich damals verständigt hat", urteilt Harthausen.

Dass man von Anfang an nicht nur an die Pferdebahn dachte, sondern auch eine Standseilbahn zum Schloss und zur Molkenkur im Blick hatte, zeigt die Wahl des Namens: Heidelberger Straßen und Bergbahn Gesellschaft Leferenz & Co. Die erste Fahrt machte die untere Bergbahn 1890. "Da gab es einen Aufstand der Eselstreiber", erzählt Michael Jäger. "Die hatten vorher die Gäste zum Schloss transportiert und haben den Untergang des Abendlandes zumindest für sich kommen sehen. Es gibt immer Gewinner und Verlierer."

Weitgehend in Vergessenheit geraten ist ein gescheitertes Projekt: Eine Bergbahn auch auf der Neuenheimer Seite, ein Gegenstück zu der am Schlossberg; ab 1909 war sie in der Diskussion. Und so hatten sich die Planer das vorgestellt: Talstation an der Alten Brücke, im Bereich des Schlangenweges hinauf, Querung des Philosophenwegs, Bergstation auf der vorderen Kuppe. Das Projekt war 1923 ausgeplant, Einsprüche verhinderten schließlich den Bau.