Heidelberg. Dass es nicht nur Corona gab, beweist dieser Rückblick, der sich mit den kleineren Themen befasst. Nicht zu vergessen die Pfingstkrawalle auf der Neckarwiese, der Klappstuhl-Streit, Vorstöße beim Klimaschutz oder tierische Geschichten. Und eben doch auch Corona. Aber hier nun der Corona-freie Überblick:

Regierung und Stadt streiten um den "Faulen Pelz"

Selten herrscht in der Heidelberger Kommunalpolitik so viel Einigkeit wie beim Thema "Fauler Pelz". Als der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha Anfang Oktober verkündet, im ehemaligen Gefängnis in der Altstadt wieder Straftäter unterzubringen, lehnen dies nicht nur Oberbürgermeister Eckart Würzner und alle Fraktionen des Gemeinderates ab, auch Wissenschaftsministerin Theresia Bauer geht auf Distanz zu ihrem Kabinettskollegen und grünen Parteifreund.

Im November macht das Sozialministerium ernst und stellt eine offizielle Bauvoranfrage bei der Stadt Heidelberg. Lucha würde im seit Ende 2015 leer stehenden "Faulen Pelz" gerne bis zu 100 Plätze für den Maßregelvollzug psychisch kranker und suchtkranker Straftäter schaffen – auf drei Jahre befristet. Doch die Gemeinderatsfraktionen fürchten, dass dadurch die Pläne, das Areal zu öffnen und der Universität für die Geisteswissenschaften zur Verfügung zu stellen, durchkreuzt werden. Wenn das Land einen zweistelligen Millionenbetrag investiere, könne aus dem Maßregelvollzug schnell eine Dauereinrichtung werden.

Wenige Wochen später eskaliert der Streit: Das Kabinett der Landesregierung fasst den Beschluss für den Maßregelvollzug, Theresia Bauer enthält sich. Und der Gemeinderat bringt den Bebauungsplan für die Erweiterung der Uni im "Faulen Pelz" auf den Weg. (hob)

Passt das in die Altstadt?

An diesem Entwurf für den Neubau des Zentrums entzündete sich der Streit. Graphik: IBA

Die Heidelberger bleiben diskussionsfreudig. Noch im Frühjahr bringt der Gemeinderat den Bebauungsplan für einen Neubau des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und Roma auf den Weg. Doch als die Internationale Bauausstellung (IBA) am 21. Juli den Siegerentwurf des Architektenbüros Bez und Kock vorstellt, entzündet sich eine hitzige Debatte. Der Stadtteilverein Alt-Heidelberg spricht von einem "fensterlosen Riesenklotz", der nicht in die Altstadt passe. Die Jury und die "Bürger für Heidelberg" loben hingegen die "ruhige Architektur, die eine einladende Geste in Richtung Bergbahn und Kornmarkt" setze. Schließlich entstehe in der Zwingerstraße ein Stadtplatz mit Café.

Anwohner laufen Sturm und gründen eine Bürgerinitiative. Bei einer Informationsveranstaltung im Tikk-Theater des Karlstorbahnhofes gelingt es dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma aber am 18. Oktober, die Diskussion in konstruktive Bahnen zu lenken. Am Ende sehen die meisten ein, dass Veranstaltungsraum, Ausstellungsflächen, Büros und Archiv in den Bestandsgebäuden viel zu klein sind und das Dokumentationszentrum an seinem derzeitigen Standort in der Altstadt dringend mehr Platz benötigt. Die Sinti und Roma versprechen: An der Architektur wird sich noch einiges ändern. Insbesondere die wuchtig wirkende, fensterlose Sandsteinfassade müsse noch untergliedert werden. Die Diskussionen werden 2022 weitergehen. (hob)

Betriebshof: Endlich eine Entscheidung

Der Betriebshof bleibt, wo er ist: in Bergheim. Im Juli trifft der Gemeinderat diesen Beschluss. Am Altstandort wird das Straßenbahndepot neu gebaut, die Arbeiten könnten 2025 beginnen. Aber auch an weiteren Stellen sollen künftig Bahnen parken: in Wieblingen und in Rohrbach-Süd. Dass es zwei zusätzliche Abstellflächen werden, kommt überraschend, monatelang ist nur ein weiterer Standort im Gespräch gewesen. Für die Emil-Maier-Straße ist eine Grünfläche vorgesehen; ein begehbarer Park auf dem Dach hingegen entsteht nun doch nicht.

Jahrelang war um den Neubau des Straßenbahnbetriebshofs gerungen worden. Immer wieder diskutiert wurde eine Verlagerung auf den Ochsenkopf, doch von dieser Idee rückte der Gemeinderat wieder ab – auch wenn der Bürgerentscheid hierzu rechtlich nicht bindend war. (jul)

Zwei Gewinner des Jahres

Torch. Foto: Rothe

> Frederik Hahn

Lange Zeit empfand er seine Beziehung zu Heidelberg als eine unerwiderte Liebe. Das ist spätestens seit dem 30. September anders: An diesem Tag erhält Frederik Hahn alias Torch die Richard-Benz-Medaille. Der berühmteste Rapper Heidelbergs ist nun einer von sechs Lebenden, denen diese Ehrung zuteilgeworden ist, weil sie sich um Kunst und Wissenschaft in der Stadt besonders verdient gemacht haben.

Jean-Marc Mantei. Foto: Rothe

> Jean-Marc Mantei

Totgesagte leben länger: Mantei backt wieder. Damit ist eine Heidelberger Traditionsbäckerei zurück im Geschäft. Inhaber Jean-Marc Mantei, Enkel des Gründers, ist mit einem mobilen Verkaufsstand in der Stadt vertreten, zusätzlich plant er ein Ladengeschäft. Gebacken wird im Kraichgau. Damit ist die Bäckerei deutlich kleiner als früher: 2018 schlossen die verbliebenen zwölf Filialen. Das Ende der Bäckerei schien damals besiegelt. (pne / jul)

Riesenzoff im Mühltal-Wald

Baumfällarbeiten im Mühltal sorgen für Streit: Eigentlich will die Stadt bereits im vergangenen Winter zahlreiche Bäume im Handschuhsheimer Wald fällen. Dagegen haben jedoch Bürger protestiert und die Initiative "Rettet den Mühltal-Wald" gegründet. Die Stadt schiebt die Fällarbeiten auf und setzt auf eine Informationsveranstaltung im September, zu der 100 Menschen kommen. Am Ende bietet die Stadt einen Kompromiss an. Buchen sollen stehen bleiben, Fichten und Kiefern gefällt werden. Die Bürgerinitiative zeigt sich zunächst zufrieden, im November starten die Forstarbeiten. Jetzt gibt es erneut Ärger, weil die Waldschützer der Stadt Wortbruch vorwerfen: Aus ihrer Sicht seien mehr Bäume gefällt worden, als abgesprochen war. Die Stadt streitet das ab. (shy)

Stillstand bei der Stadthalle

2021 sollte das Jahr werden, in dem die Sanierung der Stadthalle zügig voranschreitet, so die ursprünglichen Pläne von Stadt, Theater- und Orchester-Stiftung und Heidelberg-Marketing. Doch es kommt anders. Monat über Monat vergehen, in denen im Inneren nur vorbereitende Arbeiten erledigt werden dürfen. 17 Nachbarn des Konzerthauses kämpfen um Akteneinsicht und ziehen das hydrogeologische Gutachten zum Hochwasserschutz in Zweifel. Sie fürchten, dass durch die geplante "weiße Wanne" unter der Stadthalle und die neue Technikzentrale unter dem Montpellierplatz das unterirdische Hangwasser gestaut werden könnte, ihre Keller volllaufen und dadurch ihre denkmalgeschützten Häuser Schaden nehmen.

Erst am 8. Dezember verkündet das Regierungspräsidium: Die Baugenehmigung sei erteilt, die Stadthalle dürfe umgebaut werden. Die Erlaubnis des Umweltamts für Arbeiten im Grundwasserbereich gibt es aber noch immer nicht. (hob)

Grün, grüner, Heidelberg

Schon lange schneiden die Grünen in Heidelberg bei Wahlen überdurchschnittlich gut ab. Doch 2021 ist für die Partei ein besonders erfolgreiches Jahr.

Theresia Bauer.Foto: privat

> Theresia Bauer verteidigt bei der Landtagswahl im März nicht nur ihr Direktmandat im Wahlkreis, sie knackt auch knapp ihren eigenen Rekord. 41,7 Prozent der Stimmen holt die Ministerin – 0,7 Prozentpunkte mehr als 2016.

Franziska Brantner. Foto: Rothe

> Franziska Brantner gelingt ein halbes Jahr später bei der Bundestagswahl ebenfalls ein historischer Sieg: Als erste Grüne gewinnt sie den Wahlkreis Heidelberg, der auch einen Teil der Bergstraße umfasst. 30,2 Prozent der Erststimmen gehen an sie, im Stadtgebiet sind es sogar 38,7 Prozent. Bei den Zweitstimmen holen die Grünen hier 32,9 Prozent.

Geschichten, die für Diskussionen sorgten

> Sexvideos im Fernunterricht

Schock beim Homeschooling: Ein mutmaßlicher Hackerangriff beschäftigt Ende Januar die Kriminalpolizei Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim. Unbekannte dringen in den Online-Unterricht einer sechsten Klasse einer Heidelberger Realschule ein. Sie verstören Lehrer und Schüler mit pornografischen und rechtsradikalen Inhalten. Daraufhin ermittelt sogar der Staatsschutz.

Parklücke kreativ umgestaltet. F: pr

> Parken erlaubt, Kaffeetrinken verboten

Weil Larissa Weigel im April einen Bistrotisch samt Stuhl in eine Parklücke gegenüber ihres Hauses stellt, dort in der Sonne liest und Kaffee trinkt, ruft ein Nachbar die Polizei. Weigel muss ihren Platz räumen, denn um einen Parkplatz umzunutzen, braucht man eine Sondernutzungsgenehmigung – die sie nicht hat. Weigel beschäftigt nach dem Vorfall vor allem eine Frage: Wem gehört die Straße? In den städtischen Gremien wird später über sogenannte Parklets diskutiert – also über kreativ gestaltete Aufenthaltsräume für die Allgemeinheit, die etwa auf Parkplätzen aufgestellt werden.

Simon Wakeling montiert die Buchstaben ab. Foto: Hentschel

> "Zum Mohren" wird zu "Mohr!"

Dieser Schriftzug ist Geschichte: Im Juni benennt Inhaber Simon Wakeling die Kneipe "Zum Mohren" nach langer Diskussion um den Namen um: Fortan heißt die Gaststätte "Mohr!". Laut Inhaber Wakeling, weil ihm der alte Name zu "altmodisch" war. (pne/ani)

Bürger stoppen Wolfsgärten-Pläne

Das Volk hat entschieden: Die Wolfsgärten am Autobahnkreuz bleiben vorerst eine Ackerfläche. Das Ankunftszentrum für Geflüchtete wird nicht dorthin verlagert. Foto: Rothe

Das Volk spricht ein Machtwort – und zwar ein ziemlich klares. Weil beim Bürgerentscheid am 11. April eine deutliche Mehrheit von 70,3 Prozent dagegen stimmt, wird das Ankunftszentrum für Geflüchtete nicht wie geplant auf das Wieblinger Gewann Wolfsgärten direkt an der Autobahn verlegt. Stattdessen kristallisiert sich in den Monaten nach dem Referendum ziemlich schnell heraus, dass die Landeseinrichtung in Patrick-Henry-Village (PHV) bleibt, innerhalb der ehemaligen US-Siedlung jedoch verlagert und neu gebaut wird.

Es ist der vierte Bürgerentscheid in der Geschichte Heidelbergs – und es ist der, an dem sich mit Abstand die meisten Einwohnerinnen und Einwohner beteiligen: Immerhin 39,9 Prozent der Wahlberechtigten geben ihre Stimme ab. Damit ist auch klar, dass der Entscheid rechtsgültig ist – im Gegensatz zu zwei der drei bisherigen Volksabstimmungen. Denn dafür müssen 20 Prozent der Wahlberechtigten für eine der beiden Optionen votieren – am Ende sind es sogar 29,7 Prozent der erwachsenen Bürger, die das Vorhaben verhindern.

Der recht eindeutigen Entscheidung durch die Stadtbevölkerung geht eine lange und zum Teil sehr emotionale Debatte voraus. Die Wolfsgärten-Befürworter – unter anderem Verwaltungsspitze, Grüne und CDU – argumentieren, dass es keine Alternative für die Stadtentwicklung gibt und nur so PHV zum Stadtteil werden kann. Die Gegner – unter anderem das Bündnis "Baff", die SPD und Flüchtlings- und Umweltverbände – kritisieren die abgeschottete Lage des Areals direkt an der Autobahn und warnen vor weiterer Versiegelung landwirtschaftlicher Flächen.

Ob die Rekordbeteiligung jedoch tatsächlich daher rührt, dass das Schicksal der Geflüchteten oder die drohende Flächenversiegelung die Heidelberger so sehr bewegt, ist unklar. Denn bei dem Bürgerentscheid werden erstmals allen Teilnahmeberechtigten die Briefwahlunterlagen unaufgefordert zugeschickt. So soll großer Andrang in den Wahllokalen in Pandemiezeiten verhindert, aber auch die Hürde zur Beteiligung gesenkt werden. (dns)

Menschen, die aufgehört haben

> Zwei Große treten ab: Jahrzehntelang waren Karl A. Lamers (CDU) und Lothar Binding (SPD) die politischen Vertreter Heidelbergs in Berlin, machten den Kampf um das Direktmandat stets untereinander aus. Doch mit der Bundestagswahl ist bei beiden Schluss. Lamers kehrt dem Parlament nach 27 Jahren den Rücken, Binding nach 23. Damit endet auch die Dominanz von CDU und SPD: Ihre Nachfolger müssen sich bei der Wahl der grünen Kandidatin Franziska Brantner geschlagen geben. dns

> Stabswechsel im Kulturdezernat: Kultur- und Sozialbürgermeister Joachim Gerner geht im Januar nach 16 Jahren in den Ruhestand. Wolfgang Erichson (Grüne) übernimmt das Kultur-, Stefanie Jansen das Sozialdezernat. ani

> Abschied nach 27 Jahren: Wolfgang Lachenauer war für viele "der Heidelberger". Als Gründungsmitglied der Wählerinitiative und Ex-OB-Kandidat kehrt er dem Gemeinderat den Rücken. Am 10. November ist Schluss. hob

> Schwere Aufgabe zum Schluss: Hans-Jürgen Heiß war 14 Jahre lang Herr über die städtischen Finanzen – zunächst als Leiter des Kämmereiamtes, ab 2012 als Bürgermeister. Doch sein siebter und letzter Doppelhaushalt, stark von der Corona-Krise geprägt, sollte sein schwierigster werden. Erstmals können von den Einnahmen nicht einmal mehr die laufenden Kosten gedeckt werden. Doch Heiß meistert auch diese Aufgabe und hinterlässt zu seinem Abschied im Oktober ein wohlbestelltes Haus. Mit 62 Jahren tritt Heiß in den Ruhestand. Sein Dezernat für Finanzen und die Konversion der US-Flächen wird aufgelöst. (hob)

Menschen, die angefangen haben

> Bürgermeister für die Nacht: Jimmy Kneipp und Daniel Adler sind Heidelbergs erste Nachtbürgermeister. Am 15. März treten die beiden ihr neues Amt an. Auf ein Jahr ist die bei Heidelberg-Marketing angesiedelte Stelle befristet. Ihre Aufgaben: Den Streit in der Altstadt zwischen Feiernden und Anwohnern befrieden, das Sterben der Clubs aufhalten, die Folgen der Corona-Krise auf die Branche abfedern. Letztlich stellen sie mit Jugendlichen das "Feierbad 21" auf die Beine. ani

> Endlich wieder eine Frau als Bürgermeisterin: Stefanie Jansen tritt am 23. Januar die Stelle als Dezernentin für Familie, Bildung, Soziales und Chancengleichheit an – sie ist die erste Frau in einem Bürgermeisteramt seit Beate Weber.

> Neuer Landgerichtspräsident ist seit Februar Helmut Perron. Er folgte auf Konrad Brede. "Es ist ein Zurückkommen zu meinen Wurzeln", sagte Perron damals der RNZ. Hier hatte er Jura studiert und das Referendariat absolviert. (jola)

Die spannendsten Heidelberger Prozesse 2021

Viele interessante Prozesse beschäftigten auch dieses Jahr wieder die Heidelberger Gerichte. Meistens ging es dabei um Straftaten – aber auch einige Zivilprozesse sorgten für öffentliche Aufmerksamkeit. Teilweise beschäftigten die Streitfälle auch schon ein überregionales Gericht. Ein Überblick:

> Der Kohlhof-Prozess: Das Oberlandesgericht in Karlsruhe soll in zweiter Instanz klären, ob die Stadt Heidelberg den "Alten Kohlhof" zurückkaufen kann. Ein Urteil ist noch nicht gefallen, vielmehr wird noch in einem Gutachten geklärt, ob in dem Gebäude überhaupt irgendeine Form der Gastronomie wirtschaftlich betrieben werden kann. Wenn nicht, dann hätte die Stadt wohl keine Chance mehr.

> Die Mönche und der Architekt: Das Heidelberger Landgericht entschied im November, dass die Mönche von Stift Neuburg in Ziegelhausen ihren Architekten bezahlen müssen: Der ehemalige Abt Winfried hatte einen sogenannten Masterplan in Auftrag gegeben, der dann Investoren vorgelegt werden könnte, um Geld für die großen Pläne des Abts zu sammeln. Doch der Abt wurde später abberufen und die Mönche hatten kein Interesse mehr an dem Masterplan, den der Abt eigenmächtig in Auftrag gegeben hatte. Doch das Gericht entschied: Die Rechnung muss beglichen werden, denn der Abt konnte und durfte die Entscheidung treffen und der Masterplan war letztlich nicht mangelhaft.

> Der Wirt und die Corona-Regeln: Am häufigsten hat die RNZ über Strafprozesse berichtet. Auch wenn die Gerichte sich wieder mit vielen Ordnungswidrigkeitenprozessen beschäftigen mussten, weil die Menschen gegen die Corona-Auflagen verstießen, kam in der Berichterstattung wenig davon vor. Ein Wirt aus der Altstadt allerdings sorgte mit seinem Prozess für Aufsehen: Dabei schilderte der Mann, wie ihn die Auflagen schon die ganze Zeit über belasteten und wie viel Geld ihm verloren gegangen war. Weil er im Sommer 2020 zu viele Menschen eingelassen hatte, nachdem die von der Terrasse abends ins Lokal gingen, sollte er 2000 Euro Strafe zahlen. Der Richter erließ ihm Ende April dieses Jahres die Hälfte: "Ich bin kein Fan davon, jemanden fertigzumachen, der es sowieso schwer hat", sagte der Richter damals.

> Der Tankstellen-Serienräuber: Fünf Raubüberfälle auf die KK-Tankstelle in der Eppelheimer Straße sorgten lange für Verunsicherung. Die Polizei vermutete sogar, dass ein Angestellter mit dem Täter unter einer Decke stecken könnte – immerhin wurde der Mann gleich drei Mal überfallen. Unsinn, wie sich herausstellte, als man den Mann festnahm, der im Oktober zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Allerdings waren die Richter nur bei den letzten beiden Taten sicher, den Richtigen vor sich zu haben. Für die ersten drei Überfälle gab es einen Freispruch. (jola)

Achterbahnfahrt für die Hotellerie

Das Marriott-Hotel am Neckar wollte einen Teil des Penta-Parks überbauen. Die Pläne scheiterten, nachdem sich OB Würzner dagegen ausgesprochen hatte. Foto: Rothe

Mit der Begründung, man dürfe den Hotelmarkt nicht noch weiter überhitzen, spricht sich Oberbürgermeister Eckart Würzner am 16. März für viele überraschend dafür aus, dass das Marriott-Hotel am Neckarufer doch keinen Erweiterungsbau errichten darf. Und das, obwohl der Gemeinderat bereits 2015 einem Bebauungsplan zugestimmt hatte. Im Juni wird der Beschluss aufgehoben. Projektentwickler Roland Ernst, der für das Grundstück 2,9 Millionen Euro zahlen wollte, kündigt eine Klage gegen die Stadt an. Der Ausgang ist ungewiss.

Es sind nicht die einzigen Turbulenzen, in die die Heidelberger Hotellerie in 2021 gerät. Das durch Corona geprägte Jahr ist ein stetes Auf und Ab. Der Petitionsausschuss des Landtags sagt zum Beispiel im März, dass der Neubau des Königstuhl-Hotels im Landschaftsschutzgebiet rechtswidrig war. Trotzdem darf das Haus am 18. Juni eröffnen.

Das größte Hotel Heidelbergs, das Star Inn in der Speyerer Straße, ist insolvent und muss Anfang März schließen. Wenig später macht es unter anderem Namen und mit neuem Betreiber wieder auf. Das ehemalige Hotel Schrieder in der Weststadt, das zuletzt Crowne Plaza hieß, wird hingegen ein Hilton. Die Eröffnung ist für Sommer 2022 geplant. Während das Chester-Hotel der SRH-Gruppe und das Hotel Ritter in der Altstadt schließen, bleibt der Markt für Investoren attraktiv. Am 1. Oktober wird am Heidelberger Hauptbahnhof der Grundstein für zwei neue Beherbergungsbetriebe gelegt. (hob)

Literaturszene in Aufruhr

Im September regt sich Widerstand gegen einen Beschluss des Gemeinderats im Doppelhaushalt 2021/2022: Bei den Projektmitteln von Unesco City of Literature sollen 40.000 Euro eingespart werden, bei den Literaturtagen 20.000 Euro. Literaturschaffende laufen Sturm gegen die geplanten Etatkürzungen. Germanistikprofessor Roland Reuß sprach von einer "völligen Instinktlosigkeit" des Gemeinderats. Und auch der ehemalige Kulturbürgermeister Joachim Gerner meldete sich zu Wort. Mit den Mittelkürzungen wäre ein "unermesslicher Imageschaden für die Kulturstadt Heidelberg verbunden". Schließlich befasste sich der Kulturausschuss im Oktober mit der Thematik – und nimmt auf Antrag der "Heidelberger" erst einmal die Mittelkürzungen für Unesco-Projekte zurück. Im Kulturausschuss im November geht es dann um die Literaturtage – und auch hier werden die Kürzungen rückgängig gemacht. (ani)

Tierquäler sorgt für riesige Empörung

Dieser Vorfall sorgt bundesweit für große Empörung: Ein 49-Jähriger reißt am 18. März am Bismarckplatz einer Taube den Kopf ab. Wie der Mann aussagt, soll sich der Vogel an seinem Mittagessen zu schaffen gemacht haben, das er sich von einem Schnellimbiss geholt hatte. Anfang Juni erhält der Mann von der Staatsanwaltschaft einen Strafbefehl wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und wird zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen verurteilt. Dagegen legt der Beschuldigte Einspruch ein. Der Fall wird das Heidelberger Amtsgericht also auch 2022 beschäftigen. (shy)

Ordensschwestern geben Kliniken ab

Gleich zwei christliche Krankenhäuser werden dieses Jahr verkauft – beide am 1. Juli. Die Kongregation der Schwestern vom heiligen Josef geben die Trägerschaft der Handschuhsheimer Klinik Sankt Elisabeth an die Software-Firma "Patient21" ab. Und die Klinikgruppe "Artemed" kauft das St. Josefskrankenhaus in der Weststadt vom Orden der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul. Die Gründe ähneln sich: Den Ordensschwestern fehlt der Nachwuchs, die Rahmenbedingungen für kirchliche Kliniken werden immer schwieriger. Aber beide Käufer versprechen: Der Geist der Häuser bleibe erhalten, die christlichen Werte sollen weitergelebt werden. (rie)

Einbruch des Jahres: 51 E-Bikes gestohlen

Es ist der spektakulärste Raub des Jahres: Am 14. Oktober, um 4 Uhr morgens, zerstören Unbekannte zwei Schaufensterscheiben des Fahrradgeschäfts "E-Motion E-Bike Welt" in Wieblingen, stehlen binnen weniger Minuten 51 Elektro-Fahrräder und flüchten. Der Wert der gestohlenen E-Bikes: rund 260.000 Euro. Eine Fahndung läuft zunächst ins Leere, weitere Ermittlungen der Polizei führen jedoch in eine Werkstatt nach Mühlheim am Main. Am 16. Oktober klicken die Handschellen: Die Polizei nimmt sieben Tatverdächtige fest und stellt zahlreiche E-Bikes sicher – darunter auch welche aus Wieblingen. (shy)

Hallenbad in Wieblingen gerettet

Verliert Wieblingen sein Hallenbad? Diese Frage steht im Juli im Raum, als bekannt wird, dass die SRH Holding das Bad nach seinem Abriss nicht mehr neu bauen will. Begründung: Der Betrieb koste zu viel Geld. Gegen die Entscheidung regt sich Protest in der Bürgerschaft, denn in dem Schwimmbad finden unter anderem zahlreiche Kurse statt, zudem nutzen viele Schulen das Bad. Auch deshalb bemüht sich die Stadt um eine Lösung – mit Erfolg. Die SRH Holding erklärt sich einverstanden, doch neu zu bauen. Voraussetzung ist, dass die Stadt den laufenden Betrieb mit jährlich 300.000 Euro unterstützt. Der Gemeinderat stimmt der Einigung im Dezember zu. Mit dem Bau des neuen Hallenbades wird im Juli 2023 begonnen, der Betrieb ist ab 2025 geplant. (shy)

Wer für immer von uns ging

Ludwig Bopp. Foto: hen

>Pfarrer Ludwig Bopp

Am 26. März dieses Jahres ist Pfarrer Ludwig Bopp im Alter von 94 Jahren gestorben. Mehr als 60 Jahre hatte er in der Weststadt gewirkt. 1960 kam er nach Heidelberg, wo er die Pfarrei Sankt Bonifatius übernahm. Im Stadtteil war er als herzlicher und den Menschen zugewandter Priester bekannt. 1999 ging er in den Ruhestand, bot aber in der Kapelle des nahe gelegenen St. Josefskrankenhauses an Sonn- und Feiertagen weiter Gottesdienste an. Pfarrer Bopp schaute auch über den Tellerrand seiner Stadt hinaus und setzte sich für Kinder in Not ein, vor allem auf den Philippinen.

Karin Katzenberger-Ruf. Foto: RNZ

> Karin Katzenberger-Ruf

Für viele war sie das Gesicht der RNZ: die rasende Reporterin aus Handschuhsheim, Karin Katzenberger-Ruf. Als sie am 5. Juni im Alter von nur 62 Jahren nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb, war das für ihre Kolleginnen und Kollegen, aber auch für viele andere Heidelberger ein Schock. Die "Kaz" kannten alle – und jeder mochte sie. Denn sie war nicht nur eine tolle Journalistin, sondern auch ein feiner Mensch. Die "Außenstelle Hendesse", wie sie sich gerne am Telefon meldete, war sympathisch, verlässlich, witzig und hilfsbereit. Karin Katzenberger-Ruf hinterlässt eine große Lücke.

Inge Mauerer-Klesel. Foto: Alex

> Inge Mauerer-Klesel

Sie war eine Erscheinung und die "Grande Dame" des Heidelberger Kinos. Am 8. Juni ist Inge Mauerer-Klesel unerwartet gestorben. Drei Wochen nach ihrem 75. Geburtstag. Fast 40 Jahre lang führte die überaus beliebte und warmherzige Frau das Gloria-Kino in der Hauptstraße. 1984 eröffnete sie gleich nebenan in einem ehemaligen Fahrradladen das Gloriette, später kamen die Kamera in Neuenheim und übergangsweise auch die Schlosskinos und das Studio Europa in der Weststadt hinzu. Ihr Andenken bleibt: Dank Inge Mauerer-Klesel gibt es noch heute "großes Kino" in Heidelberg.

Renate Exner. Archiv-Foto: RNZ

> Renate Exner

Als starke Persönlichkeit, die sich auch von sieben Einbrüchen und Überfällen in fünf Jahren nicht in die Knie zwingen ließ, und als beherzte Naturschützerin war Renate Exner bekannt. Ihr Laden "Schmuck und Design" in der Hauptstraße war eine Institution, bis er 2014 wegen der Sanierung des "Wormser Hofes" schließen musste. Jedes Jahr, wenn die Kröten im Frühjahr zu ihren Laichplätzen wanderten, mobilisierte Exner Hunderte Helfer, die die Tiere über die Straße trugen. Die Nachricht vom Tod der 79-Jährigen am 4. November erschütterte ihre Mitstreiter.