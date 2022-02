Heidelberg. (pol/mün) Die Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Bahnstadt wurden in der Nacht zu Mittwoch von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen. Gegen halb vier hatten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bankfiliale in der Schwetzinger Terrasse gesprengt.

Durch die Detonation wurden das Gerät sowie der Vorraum, in dem der Geldautomat stand, vollständig zerstört.

Die Täter konnten unerkannt mit ihrer Beute im sechsstelligen Euro-Bereich entkommen. Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach dem flüchtigen Fahrzeug.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand waren an der Tatausführung mehrere Täter beteiligt, teilt die Polizei mit. Sie sollen mit einem blauen Kombi mit auffällig silberfarbener Dachreling vom Tatort geflüchtet sein.

Die genaue Geldmenge ist noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Kriminalinspektion 2 der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg wurde mit der Spurensicherung am Tatort beauftragt. Sprengstoffexperten des Landeskriminalamts Stuttgart wurden ebenfalls in die weiteren Ermittlungen und Auswertung der Spuren miteingebunden.

Das einzige, was von den Tätern bekannt ist, dass sie dunkel gekleidet gewesen seien und Stirnlampen getragen haben sollen.

Zeugenhinweise nimmt die Kripo unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

Update: Mittwoch, 23. Februar 2022, 10.54 Uhr