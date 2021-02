Heidelberg. (RNZ) Das frühlingshafte Wetter der letzte Tag hat die Menschen in Scharen nach draußen gelockt. Besonders gefragte Ausflugsziele in Heidelberg wie die Neckarwiese, der Königstuhl oder Spielplätze waren entsprechend voll - und der Mindestabstand somit kaum mehr einzuhalten. Die Polizei musste oftmals einschreiten. Daher appelliert die Stadt, solche Orte zu meiden und stattdessen neue Orte im Grünen zu entdecken, an denen weniger Betrieb herrscht.

"Heidelberg bietet mehr als 100 Spielplätze und hunderte Kilometer an Spazier- und Wanderwegen, ob in der Ebene, am Hang oder im Stadtwald", heißt es in einer Pressemitteilung. Einen Überblick finden Sie hier: www.heidelberg.de/natur und für den Naturpark Neckartal-Odenwald hier.

Hier sehen Sie zudem einen Wegweiser zu Freizeitangeboten in Heidelberg:

Auch hier erinnert die Stadt aber daran, die AHA-Regeln einzuhalten. Kinderspielplätze sowie Freizeitanlagen und Naherholungsorte sind grundsätzlich geöffnet. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Stadt allerdings diejenigen Plätze, Spiel- und Freizeitanlagen geschlossen, bei denen zu großer Andrang herrschte oder zu erwarten war: beispielsweise die "Alla hopp!"-Anlage in Kirchheim, die Skateanlagen in der Stadt und die Fußballwiese auf der Neckarwiese in Neuenheim. Geschlossen sind außerdem eingezäunte Anlagen wie beispielsweise die Boulebahn im Hasenleiser oder das Fußballfeld auf der Calisthenics-Anlage in der Bahnstadt.

Aufgrund des Andrangs ist die Aussichtsplattform am Königstuhl seit geraumer Zeit gesperrt, doch immer wieder schieben Ausflügler die Absperrvorrichtungen zur Seite. Die Stadt appelliert hier, die Sperrungen zu beachten.

Seit Beginn der Pandemie sind zudem die Grillstellen auf der Neckarwiese durchgängig geschlossen. Die Grillhütten im Stadtgebiet sind regulär bis Ende März 2021 geschlossen.

Im Stadtwald ist es schließlich grundsätzlich nicht erlaubt, auf Wegen unter zwei Metern Breite Fahrrad zu fahren. Es dürfen nur die zulässigen Wege genutzt werden.