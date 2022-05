Von Julia Lauer

Heidelberg. Sie weisen Besuchern nicht nur den Weg, sie berichten auch davon, was sich dort zutrug: die Findlinge im Stadtwald. Die meisten von ihnen wurden vor gut hundert Jahren aufgestellt, als immer mehr Menschen das Wandern für sich entdeckten. Die Gedenksteine liegen oft jenseits der üblichen Routen, doch es lohnt sich, nach ihnen zu suchen – so ereignisreich sind die Geschichten, die sie erzählen.

Gustav Wödl (83) hat Wanderungen zu den interessantesten Gedenksteinen zusammengestellt. Seit rund fünf Jahren führt er Teilnehmer durch die dunkelsten Ecken des Waldes. Im RNZ-Gespräch erzählt er, wie er dazu kam, warum die Steine etwas Besonderes sind– und wo es ihn immer wieder hinzieht.

Gustav Wödl ist einer der Ehrenamtlichen, die die Gedenksteine im Stadtwald restaurieren. Dazu sprüht er sie mit Coca-Cola ein und wäscht sie ab, bevor er die Farbe der Beschriftung nachzieht. Foto: Philipp Rothe

Herr Wödl, Sie sind oft im Stadtwald anzutreffen. Das Wegenetz misst 380 Kilometer. Wie viele davon kennen Sie?

Möglicherweise kenne ich sie alle, und zwar von den Wegweisersteinen. Ich gehöre zu denen, die sie restaurieren. So kam ich auch dazu, mich um die Gedenksteine zu kümmern und Wanderungen zu entwerfen, die zu ihnen führen. Die Gedenksteine stehen gerade nicht da, wo man wandert, sondern beispielsweise dort, wo Kaiser Franz seine Hirsche schoss oder ein Wilderer einen Förster erschlug.

Heißt das, viele Gedenksteine liegen abseits der Wege?

Sie liegen zumindest jenseits der meistbegangenen Strecken, weshalb viele Waldbesucher von den Steinen auch kaum Kenntnis haben. Oft führen nur Pfade zu ihnen. Das Hohe Kreuz zum Beispiel liegt an einem Weg, der so schlecht ist, dass man ihn nicht laufen will. Das ist ein Stein mitten im Wald, "am hohen Kreutz" ist darauf zu lesen. Man vermutet, dass dort etwas passiert ist – was genau, weiß man aber nicht. Dieser Gedenkstein ist sehr alt, er wurde erstmals 1714 erwähnt.

Im Heidelberger Stadtwald stehen 769 Wegweisersteine, außerdem rund 25 Gedenk- oder Erzählsteine, die an historische Ereignisse erinnern. Was sind typische Themen?

Das sind ganz unterschiedliche Dinge. Auf dem Königstuhl steht unweit des Hotels ein Stein, der an den Sieg über Napoleon erinnert. Andere Steine setzen Persönlichkeiten der Heidelberger Geschichte ein Denkmal wie zum Beispiel Friedrich Eisenlohr, der vor langer Zeit Vorsitzender der Waldkommission war. Andere Steine erzählen von Verbrechen, zum Beispiel von dem zweifachen Bürgermeistermord, der sich vor mehr als hundert Jahren nahe Schlierbach ereignete.

All das sind Beispiele für Steine südlich des Neckars. Gibt es sie auch nördlich?

Sicher, nördlich des Flusses steht zum Beispiel der Russenstein, der am Haarlass in Ziegelhausen anlässlich eines Ereignisses beim Treffen der Alliierten gegen Napoleon errichtet wurde. Oder der Wilckensfels, der einem ehemaligen Oberbürgermeister der Stadt die Ehre erweist. Was es aber tatsächlich nur am Königstuhl gibt, sind Mühlsteine aus Sandstein, die hier früher gehauen wurden und die zum Teil bis heute zwischen den Bäumen liegen. Am Heiligenberg war der Sandstein zu weich, deshalb findet man sie dort nicht.

Wie kamen Sie dazu, sich mit den Steinen im Stadtwald zu befassen?

Meine Frau ist Heidelbergerin, und als wir nach meiner Pensionierung in Heidelberg sesshaft wurden, ging ich gerne im Stadtwald wandern. So wurde ich auf die Steine aufmerksam. Ich sah auch, dass etwas getan werden muss, um sie so herzurichten, dass sie auch in Zukunft noch lesbar sind. Also habe ich mich auf einer Zusammenkunft der Restauratoren im Rathaus vorgestellt. Ich wurde aufgenommen, und das war der Anfang.

Wie aufwendig ist es, die Steine in Schuss zu halten?

Im Grunde müsste man jeden Tag ran, so schnell wächst das Moos über die Steine. Die Stadt entfernt es mit einem Druckreiniger, aber ich traue den Geräten nicht. Ich befürchte, dass sie die Steine durch den hohen Druck beschädigen. Im Internet habe ich recherchiert und so entdeckt, dass Coca-Cola sehr gut hilft. Damit sprühe ich die Steine ein, anschließend wasche ich sie mit einer Bürste ab und ziehe die Farbe nach. Wir sind 15 bis 20 Ehrenamtliche, die im Wald abschnittsweise für die Restaurierung der Steine sorgen. Weil ich überall am Königstuhl gearbeitet habe, kenne ich dort so viele Steine, bis hin zum Prinzenstein kurz vor Neckargemünd.

Sie bieten auch Wanderungen zu den Steinen an. Wer nimmt daran teil?

Das sind Menschen aus der ganzen Region, aus Sinsheim etwa oder aus Mannheim. Sie sind oft ganz erstaunt, wenn sie die Geschichte der Steine erfahren. Denn Gedenksteine mag es auch in anderen Wäldern geben, aber im Heidelberger Stadtwald ist nun einmal viel passiert, und die Steine können davon erzählen. Es ist etwas sehr Wertvolles, das wir da haben. Inzwischen melden sich aber noch mehr Leute zu meinen Vorträgen als zu meinen Wanderungen an.

Was denn für Vorträge?

Wer beispielsweise mit einem Rollator unterwegs ist, kommt im Stadtwald nicht sehr weit. Deshalb bin ich dazu übergegangen, im Seniorenzentrum Rohrbach Vorträge zu den Steinen zu halten. Das will ich nach und nach auch in den anderen Seniorenzentren anbieten. So mache ich den Schatz, den wir im Stadtwald haben, weiter zugänglich.

Haben Sie denn eigentlich einen Lieblingsstein, den Sie immer wieder gerne besuchen?

Besonders gerne gehe ich zu den Riesensteinen unterhalb der Klingenteichstraße. Ich mag die Geschichte, die dahinter steht. In Heidelberg erzählt man sich, dass am Heiligenberg Riesen in Höhlen lebten. Vater und Sohn haben von dort aus riesige Felsbrocken über den Neckar geschleudert. Seither liegen sie am Fuße des Königsstuhls – und so kamen sie zu ihrem Namen.