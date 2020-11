Von Holger Buchwald

Heidelberg. Es ist ein Hilferuf, stellvertretend für viele Familienbetriebe: "Mit Entsetzen" habe sie davon erfahren, dass die Gaststätten für mehr als vier Wochen geschlossen werden müssen, schreibt Hedwig Sattler, die zusammen mit ihrem Sohn Conrad die Gerhard Sattler GmbH im Wieblinger Weg führt, an die RNZ. Wie auch Bäckereien, die Handschuhsheimer Gärtner oder andere Zuliefererbetriebe sei ihr Fleisch- und Wurstgroßhandel hart von dem Lockdown betroffen. Mit einem Schlag breche ein großer Prozentsatz des Umsatzes weg.

Nachdem sie vor 26 Jahren mit ihrem Mann Gerhard Sattler die GmbH gegründet hatte, hatte der Betrieb zwischenzeitlich knapp zehn Mitarbeiter. Heute sind es noch zwei, die seit Mitte April in Kurzarbeit sind. Ausgerechnet das Gastgewerbe, das die größten Anstrengungen unternommen habe, um den Coronabestimmungen gerecht zu werden, solle jetzt die Zeche zahlen, wo doch andere die Suppe eingebrockt hätten. "So wurden Reisen ins Ausland wieder zugelassen und damit hat man das Coronavirus wieder in unsere Mitte geholt", ärgert sich Sattler. Dem kleinen Mittelstand, der mit einem bis 15 Mitarbeitern werkele und rödele, fehle es aber an finanziellen Mitteln, um die erneuten Einschnitte aufzufangen.

Ende Juli 2019 übernahm Sattlers Sohn die Co-Geschäftsführung von seinem Vater. Aufgrund der Corona-Krise schmelze jedoch das mühsam erarbeitete finanzielle Polster dahin, so Hedwig Sattler. Die Firmenräume im Wieblinger Weg sind angemietet, teure Maschinen und Fahrzeuge müssen unterhalten werden. Da ist es schwer zu verkraften, wenn 30 Prozent des Umsatzes, den die Restaurants ausmachen – und weitere zehn Prozent durch geschlossene Betriebskantinen – auf einmal wegbrechen. Statt der früher üblichen 42 Stunden-Woche arbeiteten Conrad und Hedwig Sattler an vielen Tagen nur noch zu zweit – sechs bis sieben Stunden reichen jetzt aus, um das Tagwerk zu erledigen.

Es gehe ihr bei ihrem Hilferuf nicht nur um ihren eigenen Betrieb, betont Hedwig Sattler. Denn auch ihre Zulieferer, ein Schlachthof im Odenwald und die Landwirte hätten jetzt auch auf einmal viel weniger zu tun. Die Vereinsfeste: abgesagt. Der Maimarkt: ausgefallen. All das ließ den Umsatz weiter sinken.

"Einer unserer Kunden, ein griechisches Restaurant in Mauer, wollte sich im September komplett neu einrichten, mit Stühlen und Tischen und allem, was dazugehört", berichtet Sattler von einem weiteren Beispiel. Andere wollten sich Heizstrahler anschaffen. Doch auch diese Investitionen müssten nun angesichts klammer Kassen warten. Und belasteten damit auch die Zulieferer.

Über diesen Rattenschwanz, den ihre Entscheidungen nach sich zögen, machten sich viele Politiker offenbar keine oder zu wenig Gedanken, kritisiert die Seniorchefin. Daher gibt sie jedem Kunden einen Zettel mit, dass er sich doch auch an ihm bekannte Politiker wende, um auf diesen Missstand aufmerksam zu machen. Sattler selbst hat sich bereits an den Heidelberger CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers gewandt, der prompt seine Unterstützung zusagte. Freilich noch ohne greifbares Ergebnis.

Aufgeben ist für Hedwig Sattler auf jeden Fall keine Option. "Mein Sohn ist gerade einmal 34 Jahre alt. Er ist voller Euphorie ins Geschäft eingestiegen." Und er müsse noch ein paar Jahre arbeiten. Daher hofft sie nun, dass man jetzt auch die vielen Familienbetriebe unterstützt.