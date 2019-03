Von Karla Sommer

Die Kandidaten und Kandidatinnen sind da, die kommunalpolitischen Ideen auch - somit kann die GAL (Grün-Alternative Liste) jetzt in den Wahlkampf starten. Darauf schwor die Fraktionsvorsitzende, Judith Marggraf, die 20 GAL-Mitglieder ein, die sich zur Aufstellung der Kandidatenliste versammelt hatten.

Als "Zeit zu handeln" umschrieb sie das Motto ihrer Wählervereinigung für die kommenden Wochen bis zur Kommunalwahl am 26. Mai. Und sie sprach im Vorfeld auch schon die Schwerpunkte an, die die GAL in ihrem Wahlkampf setzen wird. Das sind die Themen Verkehr - dort besonders die Sicherheit -, der Wohnungsbau und der Klimaschutz. An die Spitze der Kandidatenliste wurde Stadträtin Judith Marggraf einstimmig gewählt, auf den zweiten Listenplatz kam Stadtrat Michael Pfeiffer mit 19 Ja- und einer Nein-Stimme, gefolgt von Stadtrat Hans-Martin Mumm (18 zu 2) und Bezirksbeirat Gerd Guntermann (17 zu 2). Martina Weihrauch kam einstimmig auf den fünften Platz. Danach sprachen die Kandidaten kurz über ihre persönlichen Schwerpunkte.

1.Judith Marggraf, Kirchheim, Politologin und Erziehungswissen- schaftlerin 2.Michael Pfeiffer, Kirchheim, Verkehrspolizist 3. Hans-Martin Mumm, Weststadt, Kulturamtsleiter i.R. 4. Gerd Guntermann, Altstadt, Pädagoge 5. Martina Weihrauch, Handschuhsheim, Beauftragte für Chancengleichheit am Uniklinikum 6.Klaus Flock, Rohrbach, Rechtsanwalt 7. Dr. Regine Buyer, Wieblingen, Biologin und Lehrerin i.R. 8.Anna Delong, Altstadt, Kulturwissenschaftlerin 9.Parvin Niroomand, Weststadt, Dekanatssekretärin 10.Dr. Frieder Rubik, Neuenheim, wissenschaftlicher Angestellter 11.Anna-Kristina Heimer, Kirchheim, leitende Angestellte 12.Wolfram Fleschhut, Bahnstadt, Ingenieur 13.Claudia Rink, Rohrbach, Verlegerin 14.Max Marggraf, Kirchheim, Abiturient 15.Charlotte Weihrauch, Handschuhsheim, Studentin 16.Philipp Reifenscheidt, Altstadt, Jugendreferent und Unternehmer 17.Ulrike Gscheidle-Lehn, Ziegelhausen, Biologin/Lehrerin 18.Jörg Schmidt-Rohr, Altstadt, Jurist, Sozialpädagoge 19.Susanne Bock, Pfaffengrund, Dozentin 20.Norbert Schön, Weststadt, Privatier 21.Claudia Kaufmann, Neuenheim, Pädagogin 22.Juha Hedström, Altstadt, Student 23.Ernest Kellner, Pfaffengrund, Straßenbahnfahrer 24.Gabi Faust-Exarchos, Altstadt, Soziologin und Mediatorin 25.Hans-Jürgen Florenz, Handschuhs- heim, Betriebsratsvorsitzender DRK 26.Ellen Möller, Altstadt, Erzieherin 27.Wolfgang Kiesinger, Ziegelhausen, Theologe 28.Regina Erbel-Zappe, Altstadt, Diplom-Übersetzerin 29.Dirk Welz, Weststadt, Unternehmer 30.Marion Koch, Kirchheim, Innenarchitektin 31.Gunter Kraus, Neuenheim, Jazzmusiker 32.Evi Hofmann, Wieblingen, Sozialpädagogin und Therapeutin 33.Peter Schneider, Neuenheim, Datenschutzbeauftragter 34.Dr. Dorothee Hildebrandt, Weststadt, Software-Trainerin 35.Joao Manuel Carvahlo, Kirchheim, Weinhändler 36.Peter Muckenfuß, Altstadt, Physiotherapeut 37.Michael Rosler, Handschuhsheim, Geschäftsführer i.R. 38.Jo-Hannes Bauer, Bergheim, Medienpädagoge 39.Prof. Dr. Thomas Städtler, Neuenheim, Romanist 40.Hildegard Rosler-Sellhorn, Hand- schuhsheim, Sonderschullehrerin i.R. 41.Volker Herrmann, Handschuhs- heim, med. Dokumentar 42.Wolfgang Mohl, Neuenheim, Rentner 43.Dirk Sellhorn, Handschuhsheim, Kaufmann 44.Adrien Mechler, Wieblingen, Opernchorsänger 45.Hans-Peter Gruber, Altstadt, Historiker 46.Ulrike Müller, Altstadt, Fachkrankenschwester 47.Michael Martinec, Kirchheim, Künstler 48.Ilse Rieker, Neuenheim, Lehrerin i.R.

Judith Marggraf gehört dem Gemeinderat seit 1999 an und bezeichnet sich aufgrund ihrer dort gesammelten Erfahrungen als "Allrounderin". Das heißt für sie, sie kann sich "in viele Themen einbringen". Dennoch hat sie als Mitglied des Haupt- und Finanzausschusses besonders die Ausgaben der Stadt im Auge. "Die Einnahmen sprudeln noch und die Stadt investiert viel, aber man muss auch bedenken, und das wird oft übersehen, dass bei Großprojekten wie dem Kongresszentrum und der Großsporthalle Folgekosten entstehen." Deshalb liegt ihr "das Denken in Zusammenhängen" am Herzen, ebenso ganz konkret die drängende Sanierung der Schulen.

Michael Pfeiffer, seit 2014 Stadtrat, will sich im Gemeinderat weiterhin um die Themen Verkehrssicherheit und Sport kümmern. Für ihn seien die schnelle Umsetzung des Sicherheitsaudits und eine verbesserte Transparenz wichtig, betont er. Das bedeutet, "mehr sichere Straßen und Wege, vor allem für die Kinder, zu schaffen" und die Maßnahmen in der Öffentlichkeit besser zu kommunizieren. Des Weiteren will er sich auch verstärkt um die Sportvereine und das Thema Sport insgesamt kümmern.

Hans-Martin Mumm, mit Unterbrechung insgesamt 13 Jahre im Gemeinderat, möchte sich im neugewählten Stadtgremium der Wohnungspolitik, Stadtentwicklung und auch dem Flüchtlingsthema widmen. Dass der städtische Grundstücksfonds, nicht zuletzt auf seine Anregung hin, von sechs auf sieben Millionen Euro aufgestockt wurde, begrüßt er. Zugleich ist Mumm aber der Meinung, dass im Wohnungsbau noch mehr getan werden müsse, auch hinsichtlich einer guten sozialen Mischung in den neuen Wohngebieten. "Heidelberg hat einen großen Wohnungsdruck", so Mumm: "Da hilft nur bauen."

Gerd Guntermann möchte sich, falls er in den Gemeinderat kommt, der Themen Klima, Umwelt und Naturschutz annehmen. Als ungutes Beispiel nennt er die Bahnstadt, wo, die RNZ berichtete, es "die höchste Autodichte Heidelbergs" gebe und für ihn deshalb auch zu viele Autos. Das bedeutet für Guntermann, die Autos nicht nur in neuen Parkhäusern oder Tiefgaragen unterzubringen, sondern ganz auf sie zu verzichten. "Es muss eben eine neue Bewusstseinsbildung geben", so sein Credo. Als Altstädter befasst er sich auch schon seit Langem mit der Möglichkeit, die Altstadt mit Pollern abzuriegeln und nennt dabei das Beispiel Salzburg. Ein Anfang, das Problem zu lösen, sei, dass die Stadt in den aktuellen Haushalt eine Million Euro eingestellt hat.

Martina Weihrauch sieht ihre politische Aufgabe, "für gerechte Verteilung in einer Stadt zu sorgen, der es gut geht". Auch sie möchte sich im Rahmen des künftigen Wohnungsbaus für eine "gute soziale Mischung" einsetzen, denn "nur so kann man auch Integration leisten." Und ihr ist es vor allem wichtig, "dass man sich Wohnen in Heidelberg leisten kann." Den öffentlichen Nahverkehr, besonders zum Klinikum, sieht sie als ausbaufähig an. Ihr Beispiel: "Ich arbeite dort als Krankenschwester und fange oft um 6.30 Uhr an. Da geht aber noch gar nichts", gibt sie sich enttäuscht über die schleppende Entwicklung der Erschließung des Neuenheimer Feldes.