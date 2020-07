Heidelberg. (RNZ/rl) In den Sommerferien wird die Fahrradstraße in der Gaisbergstraße eingerichtet. Das teilte die Stadt Heidelberg am Donnerstag mit. Eines der Hauptziele dabei ist, die Gehwege wieder uneingeschränkt nutzbar zu machen, indem bislang geduldete Parkplätze verschwinden. Damit soll auch die Vorfahrtsregelung in den Kreuzungsbereichen klarer werden.

Ab Montag, 10. August, sollen die entsprechenden Verkehrsschilder und Neumarkierungen zur Fahrradstraße eingerichtet werden. Das Ganze soll etwa zwei Wochen dauern.

Die Gaisbergstraße wird damit zu einer echten Einbahnstraße. Anwohner dürfen die Gaisbergstraße dann nicht mehr aus ihren Ausfahrten kommend in beiden Richtungen befahren.

Das Parken in der Gaisbergstraße im Abschnitt zwischen Dante- und Schlosserstraße ist künftig nur noch auf einer Straßenseite erlaubt. Damit fallen hier etwa 40 ordnungswidrige aber geduldete Parkplätze weg. Es bleiben danach 105 Bewohner-Parkplätze, ein Behindertenparkplatz, drei Kurzzeitparkplätze sowie eine Ladezone im Bereich der Bäckerei Mahlzahn und Pfitsch Orthopädie-Schuhtechnik übrig.

Zusätzlich werden 31 Anlehnbügel für 62 Räder installiert. Die bisherigen Regelungen zum Parken mit Anwohnerparkausweis und/oder zwei Stunden mit Parkscheibe bleiben bestehen.

Info: Eine Übersicht über die Neuordnung des Parkens in der Gaisbergstraße gibt es auf www.heidelberg.de.