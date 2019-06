Heidelberg. (pol/rl) Knapp drei Stunden war am Montagabend der Gaiberger Weg gesperrt. Mehrere Autofahrer hatten am Montagnachmittag Teerbrocken und Straßenschäden gemeldet.

Es stellte sich heraus, dass im Zuge der Sanierungsarbeiten am Gaiberger Weg eine neue Teerdecke aufgebracht worden war. Unter anderem durch die hohen Temperaturen waren Teile der Teer-Bitumen-Schicht an den Reifen der Baufahrzeuge hängen geblieben, als diese durch die Baustelle in Richtung Lingenthal fuhren. Danach verteilten sich die Brocken nach und nach über die Fahrbahn.

Zur Säuberung des Gaiberger Wegs war dieser zwischen 17.30 und 20.30 Uhr komplett gesperrt. Eine Polizeistreife wie auch ein Verantwortlicher der Stadt Heidelberg waren währenddessen vor Ort.

Geschädigte Autofahrer werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Heidelberg unter der 0621/174-4140, zu melden.