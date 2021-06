Von Julia Schulte

Heidelberg. Mit den neuen Lockerungen ist auch für eine Personengruppe die berufliche Zwangspause vorbei, die das Heidelberger Stadtbild in normalen Zeiten besonders mitprägt: die Gästeführer. Seit Ende Mai dürfen in der Stadt wieder Führungen mit bis zu 20 Personen stattfinden, zunächst waren dafür ein tagesaktuelles negatives Schnelltestergebnis oder ein Impf- beziehungsweise Genesenennachweis nötig. Zwar wurde inzwischen für Stadtführungen die Test- oder Impfpflicht aufgehoben, doch um die Gästeführer besser zu schützen, hat der Verein der "Heidelberger Gästeführer" eine Impfaktion für sie ins Leben gerufen. Diese richtete sich vor allem an die jüngeren Gästeführer, die bisher noch kein Impfangebot erhalten hatten, sowie an die Familienangehörigen bereits geimpfter Mitglieder. Am Dienstagabend wurden dann in den Räumlichkeiten der Touristeninformation am Neckarmünzplatz 26 Dosen des Impfstoffs Johnson & Johnson verimpft, und die Freude unter den Beteiligten war groß.

Der erste Vorsitzende des Vereins, Dino Quaas, zeigte sich erleichtert: Seit Ende Oktober des vergangenen Jahres hätten keine Stadtführungen mehr stattgefunden, und es freue ihn umso mehr, dass jetzt zum verspäteten Beginn der neuen Saison auch gleich alle Kollegen geschützt seien. "Viele hatten lange kein Einkommen, deshalb sind wir sehr glücklich, dass es wieder losgeht", so Quaas. Ein Lob geht auch an seine Kollegin und Beirätin des Vereins, Gisela Stettmeier, die die Impfaktion zusammen mit einer befreundeten Ärztin organisiert hatte.

Dem Sommer blicken die Gästeführer optimistisch entgegen. Zwar würden noch die Gäste aus Übersee und insbesondere aus den USA fehlen, jedoch würden sie davon profitieren, dass Urlaub im eigenen Land aktuell sehr beliebt sei, sagt Petra Anuschek-Vogelsang, Gästeführerin und zweite Vorsitzende des Vereins. Sorgen, dass das ganze Wissen, das bei einer Führung vermittelt wird, nach so langer Zeit nicht mehr direkt abrufbar ist, mache sie sich nicht, "aber bei einigen Details muss man jetzt schonmal länger nachdenken, gerade bei Führungen auf anderen Sprachen".

Ähnlich sieht das Quaas: "Nach 14 Jahren als Gästeführer sind Heidelberg und das Schloss einfach im Blut", jedoch habe er sich bei den ersten Führungen wieder mehr konzentrieren müssen. Anders sei dies aber bei jenen Kollegen, die erst im vergangenen September die Gästeführer-Prüfung abgelegt haben. Aufgrund des Lockdowns im Herbst hätten diese noch keine einzige Führung gegeben und warteten sehnsüchtig auf den Startschuss. "Wir brauchen diese Gästeführer schließlich auch", sagt Anuschek-Vogelsang, denn Bedarf sei ja eigentlich da, zumal sich einige Kollegen in der Corona-Krise dauerhaft beruflich umorientiert hätten.

Als einer der ersten frisch Geimpften tritt Christof Keller schließlich wieder auf den Neckarmünzplatz. Seine Frau ist Gästeführerin, und für ihn sei das Angebot eher überraschend gekommen. Er habe es dankend angenommen, zumal er sich zuvor an anderen Stellen erfolglos um einen Termin bemüht hatte. "Wir sind sehr glücklich darüber, dass jetzt wieder Führungen stattfinden können und wir alle geschützt sind", resümiert Keller.