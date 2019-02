Der Weltgästeführertag steht in diesem Jahr unter dem Titel "BAUeinHAUS". In diesem Rahmen bieten die Gästeführer am Samstag sechs Touren durch die Altstadt an. Ausgangspunkt ist immer die Zeughausmensa im Marstallhof. Foto: Katzenberger-Ruf

Heidelberg. (kaz) Laut Wetterprognose steht ein sonniges Wochenende bevor und damit den Führungen zum Weltgästeführertag nichts im Wege: Am Samstag, 23. Februar, gibt sechs kostenlose Themenführungen unter dem Motto "BAUeinHAUS" durch die Altstadt. Sie beginnen alle um 14 Uhr vor der Zeughausmensa, Marstallhof 3. Am Sonntag gibt es zudem eine Tour durch die Bahnstadt, die ebenfalls um 14 Uhr beginnt.

Die Tour "Der Heidelberger Wiederaufbau im Barock" führt zum Krahnenplatz, der Schiffgasse, zur Jesuitenkirche und Kettengasse. Dabei wird geklärt, was "Heidelberger Ohren" sind und warum Religion Einfluss auf Architektur hat. Um historische Universitätsgebäude wie die Bibliothek in der Plöck geht es bei einer weiteren Führung, die mit einem Besuch im Karzer endet. Den Eintritt zum Karzer muss jeder Teilnehmer selbst bezahlen.

Wer sich für Zunftzeichen, Wappen und Ornamente inmitten der Altstadt interessiert, kommt beim Weltgästeführertag ebenfalls auf seine Kosten. Die Blicke werden bei dieser Führung auf die oft nicht beachteten Zeichen an den Hauswänden gelenkt. Bei der Tour "Heidelberg on the rocks", die einem Streifzug durch 400 Millionen Jahre Erdgeschichte gleichkommt, erfährt man, aus welchen Gesteinen Häuser und Straßen gebaut sind. Wer die Spuren jüdischen Lebens entdecken will, ist beim Weltgästeführertag ebenfalls zu einem Rundgang eingeladen und wird vor allem in der Unteren Straße unterwegs sein.

Mit dem Badener Architekten Heinrich Hübsch ist man bei einer Kostümführung unterwegs, der über den Baustil im 19. Jahrhundert berichtet. Wie man im 21. Jahrhundert baut, kann man hingegen am Sonntag, 24. Februar, in der Bahnstadt erleben. Treffpunkt für den Rundgang sind die SkyLabs, Max-Jarecki-Straße 8. Die Gästeführer freuen sich über Spenden für die Aktion "Mutperlen" der Kinderkrebsstiftung und deren Arbeit in der onkologischen Station der Universitätskinderklinik.