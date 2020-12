Heidelberg. (pol/mün) Mitten im Einkaufstrubel vor dem Lockdown wurde am Dienstagmittag die Heidelberger Fußgängerzone gesperrt. Der Bereich zwischen Sofienstraße und Neugasse ist seit etwa 13.40 Uhr von der Polizei abgesperrt, weil vor einem Geschäft ein "kofferähnlicher Gegenstand" gefunden wurde, so eine Polizeisprecherin. Der verdächtige Koffer soll sich auf der Statue des "Zeitungslesers" an der Ecke St.-Anna-Gasse und Hauptstraße befinden.

Sperrung der Heidelberger Fußgängerzone























Auch die Sofienstraße ab der Plöck und Teile des Bismarckplatzes sind von der Polizei gesperrt. Mitarbeiter und Bewohner haben die angrenzenden Gebäude verlassen, wie eine Betroffene der RNZ sagte.

Ein Entschärfungskommando des Landeskriminalamtes ist auf Anfahrt, so die Polizei. Kurz vor 15 Uhr trafen diese vor Ort ein. Da der Bismarckplatz geräumt wurde und auch Straßenbahnen diesen nicht mehr anfahren können, kommt zu erheblichen Behinderungen im ÖPNV.

Update: Dienstag, 15. Dezember 2020, 15 Uhr