Von Karin-Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Macht es Sinn, Radfahrer zur Schrittgeschwindigkeit zu verpflichten? Wohl kaum. Sonst könnten sie ihren Drahtesel ja gleich schieben. Doch genau diese Geschwindigkeitsbeschränkung gilt auf dem Gehweg am nördlichen Neckarufer. Hier auf der Neuenheimer und Ziegelhäuser Landstraße (Landesstraße L534) ist es zwar erlaubt, mit dem Rad zu fahren - aber eben nur sehr langsam. Wer schneller fahren will, ist aufgefordert, die Fahrbahn zu benutzen.

Auf der Straße signalisieren Piktogramme, dass Radfahrer unterwegs sein könnten. Wer mit einem Kraftfahrzeug an ihnen vorbeifahren will, schafft das mit den erlaubten 30 Stundenkilometern manchmal gar nicht. Zumindest wenn "Rennradler" auf der Fahrbahn unterwegs sind. Ansonsten gelten laut Gesetz inzwischen rund anderthalb Meter Sicherheitsabstand zwischen Autofahrern und Radfahrern. An den Gegenverkehr auf schmalen Fahrbahnen haben die Gesetzgeber da offenbar nicht gedacht.

Als Anwohner der Altstadt kennt Peter Trietsch die Situation zwischen Alter Brücke und Theodor-Heuss-Brücke ganz genau und hat sich mit einigen Verbesserungsvorschlägen direkt an das Regierungspräsidium gewandt. Dazu gehört, die Tempo-30-Zone bis zur Abzweigung Stiftweg zu erweitern und auch die Piktogramme bis dorthin fortzuführen.

Doch warum wurden diese überhaupt auf die Straße gepinselt? Im Antwortschreiben des Regierungspräsidiums heißt es dazu: "Die L534 sollte im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Wuppertal zur Anbringung von Fahrradpiktogrammen als Pilotstrecke ausgewählt werden. Nachdem die Stadt nicht in dieses Forschungsprojekt mit aufgenommen wurde, wurden die Piktogramme – auch ohne wissenschaftliche Begleitung – eigenständig angebracht. Dies allerdings nur im Abschnitt von der Theodor-Heuss-Brücke bis zur Alten Brücke, weil dort, bedingt durch viele Touristen, das Fußverkehrsaufkommen auf dem Gehweg nochmals deutlich höher ist als östlich der Alten Brücke." Zudem sei in dem Abschnitt das Heidelberg College ansässig, sodass die Piktogramme auch zur Aufrechterhaltung der Schulwegsicherung angebracht worden seien.

Ausweitung der Tempo-30-Zone bis zum Stiftweg? Das hält das Regierungspräsidium nicht für nötig. Begründung: In diesem Bereich gebe es keine Grundstücksausfahrten mehr. Von Verstößen gegen das Überholverbot für Kraftfahrzeuge weiß man in Karlsruhe bisher nichts. Demnach muss sich die Stadt um die Verkehrsüberwachung kümmern.

Schon Mitte Mai hat sich Peter Trietsch an das Regierungspräsidium gewandt, um auf die prekäre Situation entlang der L534 aufmerksam zu machen. "Es ist ein Unding, Fußgänger, Rad- und Pedelec-Fahrer, E-Scooter und Rollstuhlfahrer einen viel zu engen Bürgersteig gemeinsam benutzen zu lassen", schreibt er und erklärt, dass dies oft haarscharf an einem Unfall vorbeiginge. Seiner Schilderung nach konnte er als Autofahrer einen Frontalzusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern, als er von der Hirschgasse Richtung Westen fahren wollte und ihm dort ein überholender Wagen entgegenkam.

Gleichwohl könnte sich Trietsch auch Fahrradpiktogramme auf der nördlichen Fahrbahnseite vorstellen, um den Straßenverkehr sicherer zu machen. Wobei er Prioritäten setzt: Für ihnen kommen zuerst die Fußgänger, dann die Radfahrer, die Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs und erst danach die Autofahrer.

Beim RNZ-Ortstermin ist er Fußgänger, das Fahrrad schiebt er. Zwischen Theodor-Heuss-Brücke wird er an dem sonnigen Nachmittag sehr oft "weggeklingelt", viele Radfahrer sind schätzungsweise mit mindestens 25 Stundenkilometern unterwegs, als sie an ihm vorbeirauschen. So kann das nicht weiter gehen, findet Trietsch. Deshalb will er weiter für mehr Verkehrssicherheit in diesem Gebiet kämpfen.