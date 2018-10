Von Birgit Sommer

Heidelberg. "An Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben mehr Menschen als an Krebs." Dieser Satz von Prof. Hugo Katus, international renommierter Heidelberger Kardiologe, hat Dietmar Hopp überzeugt. Für ein innovatives Herzzentrum am Universitätsklinikum gibt die Stiftung des SAP-Mitbegründers 100 Millionen Euro, seine größte Einzelspende überhaupt in 23 Jahren.

Weitere 100 Millionen muss das Uniklinikum noch drauflegen - dann wird es voraussichtlich 2024 eine europaweit einzigartige Einrichtung besitzen, wie die Leitende Ärztliche Direktorin, Prof. Annette Grüters-Kieslich, ankündigte. Nicht nur, dass dann Diagnostik, Operationen und Rehabilitation für Erwachsene und Kinder unter einem Dach zusammengefasst sind - man wird ein vollständig digitales Krankenhaus entwerfen und im angeschlossenen Forschungsinstitut weiterentwickeln.

"Herzmedizin völlig neu denken", bedeutet das. Und dieses Herzzentrum soll die besten Mediziner und Forscher weltweit anlocken, wie Wissenschaftsministerin Theresia Bauer bei der Vorstellung des Projektes betonte. Sie und alle Vertreter des Heidelberger Universitätsklinikums dankten Dietmar Hopp für seine Großzügigkeit und seinen Weitblick.

Hintergrund Hintergrund Herzzentrum > Zeitplan: Vorstellung des städtebaulichen Konzepts am 10. Dezember 2018, Bauantrag bis Mai 2020, Abrissarbeiten und Bau 2020 bis 2024. > Kosten: 200 Millionen Euro. Die Dietmar-Hopp-Stiftung beteiligt sich mit 100 Millionen Euro. > Einrichtungen: 220 Betten, davon 95 [+] Lesen Sie mehr Hintergrund Herzzentrum > Zeitplan: Vorstellung des städtebaulichen Konzepts am 10. Dezember 2018, Bauantrag bis Mai 2020, Abrissarbeiten und Bau 2020 bis 2024. > Kosten: 200 Millionen Euro. Die Dietmar-Hopp-Stiftung beteiligt sich mit 100 Millionen Euro. > Einrichtungen: 220 Betten, davon 95 Intensiv- und Intermediate Care-Betten, neun Operationssäle, davon mindestens zwei Hybrid-OPs; fünf Herzkatheter-Plätze, zwei Magnetresonanztomografen (MRT), ein interventioneller MRT zum Einsatz während einer Operation, ein Computertomograf. Unterbringungsmöglichkeiten für Eltern von herzkranken Kindern. > Patientenzahl: jährlich 20.000 Patienten stationär und 80.000 Patienten ambulant. > Klinikbereiche: Kardiologie, Herzchirurgie, Kinderherzchirurgie, Pädiatrische Kardiologie / Angeborene Herzfehler. In der Medizinischen Klinik werden jedoch Reanimationszentrum, Chest-Pain-Unit für Patienten mit akuten Brustschmerzen, Allgemeine internistische Kardiologie und Kardiologische Geriatrie bleiben. (bik)

"Keine Sorge, die Stiftung geht nicht pleite dadurch", schmunzelte der Mäzen am Donnerstag. Schließlich verteilt er die Summe über fünf Jahre Planungs- und Bauzeit. Schon bisher hat Hopp - dank verlässlicher Dividenden für seine SAP-Aktien - Projekte und Anschaffungen der Universitätskliniken und Institute in Heidelberg und Mannheim mit 180 Millionen Euro gefördert. Der Digitalisierung und der Künstlichen Intelligenz prophezeit er eine große Zukunft in der Medizin, etwa bei genom-basierten Entscheidungen, Arzneimittelunverträglichkeiten oder bei der Minimierung bürokratischer Arbeiten.

Das Herzzentrum soll am Platz der leer stehenden Kinderklinik und der westlich von ihr liegenden beiden Gebäude mit Diensträumen und den Räumen für die Lehre gebaut werden. Da stehen dann Umzüge in die alte Chirurgie an. Ob das alte Infektionshaus im Osten mit einbezogen wird, steht noch nicht fest. Ein Anschluss an das unterirdische Gangsystem der Kliniken ist geplant, so dass das Herzzentrum dann optimal und zentral versorgt werden kann. Damit sich Patienten, Angehörige und Mitarbeiter wohlfühlen, sind Kommunikations- und Begegnungsräume sowie Unterbringungsmöglichkeiten für Angehörige vorgesehen. Auch hier: eine Klinik der nächsten Generation.

Vor dem großen Herz-Modell bedankte sich Prof. Hugo Katus (r.) bei Dietmar Hopp für die 100-Millionen-Euro-Spende. Fotos: Philipp Rothe

Zwar existieren in Deutschland bereits große Herzzentren - etwa in Leipzig oder Bad Oeynhausen -, doch kaum eines sei mit den anderen Universitätskliniken und der Forschung so verzahnt, wie das in Heidelberg geplant sei, betonte Prof. Hugo Katus, der Ärztliche Direktor der Universitätsklinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie. Die Wissenschaftsministerin sieht darin eine völlig neue Qualität. Ein Zuschuss kommt vom Land allerdings nicht.

"Wir finanzieren die andere Hälfte der Kosten selbst, damit die noch größere Sanierung der Kopfklinik, für die wir auch Geld brauchen, nicht gefährdet wird", bekannte Irmtraut Gürkan, die Kaufmännische Direktorin des Klinikums. Sie will die 100 Millionen Euro durch Kredite und Effizienzgewinne zusammenbringen. "Wir würden uns grämen, wenn wir die einmalige Chance nicht nutzen würden", meinte Gürkan.

Für Prof. Hugo Katus ist das Herz das wichtigste Organ des Körpers, verantwortlich für 39 Prozent aller Todesfälle. "Eine vernachlässigte Bedrohung", nannte er dies angesichts dessen, dass CDU und SPD laut ihren Koalitionsvereinbarungen und dem Statement zur Forschung gezielt viele Krankheiten bekämpfen wollten, aber Herz und Kreislauf dabei ignorierten. Deshalb seine Überzeugung: "Herr Hopp, Sie sind ein Segen für die Region."