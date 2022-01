In einigen Bereichen Handschuhsheims, wie hier in der Burgstraße, ist es äußerst schwierig, einen Parkplatz zu finden. Die Einführung der Parkraumwirtschaft 2017 sollte es Anwohnern eigentlich leichter machen. Sie führte aber zu neuen Problemen. Foto: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim sorgt schon seit ihrer Einführung für Diskussionen. Laut Straßenverkehrsordnung ist sie außerdem rechtlich nicht korrekt gefasst. Trotzdem verteilt der Gemeindevollzugsdienst in jüngster Zeit Strafzettel an Anwohner, einige von ihnen wehren sich nun dagegen.

Die Initiative "Bürger für Handschuhsheim" macht sich schon seit Längerem dafür stark, dass die drei Parkzonen H1, H2 und H3 aufgehoben werden – aus zwei Gründen: Die Zone H1, also der Ortskern, sei quasi eingekesselt von den Zonen H2 im Norden Handschuhsheims sowie H3, östlich des Ortskerns und am Hang. Der Parkraum in H1 ist aber besonders knapp. Wer in dieser Zone wohnt, hat also wenig Chancen, dort auch einen Parkplatz zu finden. Deshalb möchte die Initiative erreichen, dass Parkausweis-Besitzer ihre Fahrzeuge auch in den anderen beiden Bereichen abstellen dürfen.

Zudem kritisiert die Initiative, dass die sogenannte 1000-Meter-Regel nicht eingehalten wird. Diese ist in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung beschrieben: Eine Parkzone darf sich höchstens über einen Kilometer ausdehnen – damit zwischen der Wohnung eines Parkausweis-Inhabers und dem Parkplatz eben höchstens diese 1000 Meter liegen. In Handschuhsheim aber überschreiten alle drei Zonen die Ausdehnung von 1000 Metern.

Die Parkraumbewirtschaftung in Handschuhsheim wurde 2017 eingeführt, um das Parken von Pendlern zu unterbinden. Das Ziel war, Anwohnern mehr Parkraum zu geben. Damals wurde lediglich eine H-Zone im Ortskern eingeführt. Prompt parkten die Pendler dann außerhalb der Zone, was wiederum den Anwohnern in den anderen Bereichen Handschuhsheims die Parkplatzsuche erschwerte. Im Jahr 2019 wurden deshalb der Norden und Osten des Stadtteils in die Parkraumbewirtschaftung mit einbezogen. Die ursprüngliche Zone H wurde abgeschafft, dafür wurden die Zonen H1, H2 und H3 eingeführt. Die Zonengrößen wurden damals von einer Arbeitsgruppe festgelegt und in der bestehenden Form befürwortet. Allerdings sind die Zonen nicht regelkonform. Mittelfristig ist deshalb geplant, die Parkzonen zu überarbeiten. Außerdem soll die Verwaltung ein gesamtstädtisches Parkraumbewirtschaftungskonzept erarbeiten. Laut Stadt soll eine erste Informationsvorlage dazu voraussichtlich im Juni 2022 in den Gremienlauf gehen. shy

Der Stadt sind beide Probleme bekannt. Sie weiß sowohl vom Parkdruck in H1, als auch um die nicht eingehaltene 1000-Meter-Regel. Zu Letzterer erklärt die Stadt ganz offen: "Im Hinblick auf die bisherige Rechtsprechung wie auch die Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 29. Juli 2020 zu Überschreitungen der Ausdehnung von Parkraumbewirtschaftungszonen, halten wir die Zoneneinteilung der Parkraumbewirtschaftung Handschuhsheim für rechtlich bedenklich." Die Stadt will die Parkzonen deshalb überarbeiten.

Trotzdem verteilten die Mitarbeiter des Gemeindevollzugsdiensts GVD in jüngster Vergangenheit etliche Strafzettel an Anwohner, die etwa mit H1-Ausweis in der H3-Zone parkten. Detlev Haas, Anwohner der Mühltalstraße und Mitglied der "Initiative Bürger für Handschuhsheim", ist davon selbst betroffen. Ihn und seine Mitstreiter ärgert das. Zumal das zonenüberschreitende Parken in der Vergangenheit vom GVD nicht geahndet worden sei. "Man hat uns schon vor zwei Jahren gesagt: ,Ihr könnt da ruhig parken‘", sagt Haas – und berichtet auch, dass nun etliche betroffene Anwohner gegen die Bußgelder Widerspruch eingelegt hätten. Antwort von der Stadt darauf gäbe es indes noch nicht.

Auf RNZ-Nachfrage erklärt die Stadt: "Der Gemeindevollzugsdienst verwarnt theoretisch, wenn zum Beispiel mit H1 in H3 geparkt wird." Es sei aber im Rahmen des pflichtgemäßen Ermessens nicht die oberste Priorität der Kontrollen. Der GVD schreite in der Regel nur bei Beschwerden ein. Für Haas ist dieses Verhalten vonseiten der Stadt nicht nachvollziehbar. "Das ist doch Herumgeeiere. Wenn der Bürger sich beschwert, dann machen wir was, wenn nicht, dann halt nicht."

Die Bürgerinitiative ärgert sich aber nicht nur über die Strafzettel, sondern kritisiert auch die vom Gemeinderat beschlossene Gebührenerhöhung. Das Anwohnerparken kostet in Heidelberg seit 1. Januar zehn, nicht mehr wie zuvor nur drei Euro pro Monat. Haas betont dabei: "Wir sind nicht grundsätzlich gegen eine Parkraumbewirtschaftung. Wir möchten allerdings, dass diese auf einer rechtlich sicheren Grundlage beruht." Viele Anwohner in Handschuhsheim müssten in den nächsten Wochen neue Anwohnerparkausweise beantragen, berichtet Haas. Er kündigt an, dass etliche von ihnen in diesem Zuge auch der Gebührenerhöhung widersprechen werden.