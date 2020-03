Heidelberg. (dns) Fünf weitere Covid-19-Fälle im Ankunftszentrum in Patrick-Henry-Village (PHV) meldete das Innenministerium am Freitagnachmittag. Insgesamt sind dort jetzt sechs Menschen betroffen – womit die Gesamtzahl für Heidelberg bei 19 liegt. Die fünf neuen Fälle, die alle am Donnerstag in Heidelberg ankamen, wurden innerhalb des Zentrums in ein Quarantäne-Gebäude gebracht. "Die Fälle zeigen deutlich, wie notwendig es ist, alle neu ankommenden Flüchtlinge auf das Coronavirus zu untersuchen. Deshalb haben wir bereits vor Tagen flächendeckend mit den entsprechenden Untersuchungen begonnen", so Innenminister Thomas Strobl.

Zwar gehe man nicht davon aus, dass Geflüchtete eine besonders gefährdete Gruppe bildeten, so ein Sprecher des Ministeriums. Sie seien von der allgemeinen Verbreitung des Virus jedoch natürlich auch betroffen. In PHV lebten zudem relativ viele Menschen miteinander. "Deshalb ist es so wichtig, alle Neuankömmlinge zu isolieren, bis das Testergebnis vorliegt." Bis dahin stünden sie nur in Kontakt mit den Menschen, die am gleichen Tag angekommen sind. Auch eine Verlegung in Kommunen finde nur statt, wenn sichergestellt sei, dass keine Erkrankung vorliege.