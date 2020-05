Heidelberg. (jola) Zwei Einbrecher sind am gestrigen Montag am Heidelberger Landgericht zu jeweils fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Der 32-Jährige und der 26-Jährige hatten einer Verständigung zugestimmt, bei der sie mit mindestens fünf, höchstens aber fünfeinhalb Jahren Haft rechnen mussten, wenn sie alle Anklagepunkte gestehen. Die Männer waren Anfang Oktober 2019 in sechs Wohnungen und Einfamilienhäuser in der Südstadt eingebrochen und hatten Schmuck, Uhren und andere Wertsachen gestohlen. Weitere Taten in der Region gehen ebenfalls auf ihr Konto.

Die Ermittlungsgruppe "Panorama" konnte die Täter am 4. November schließlich schnappen. Die Männer hatten an den Tatorten DNA-Spuren hinterlassen, auch ihre Werkzeuge passten zu den Beschädigungen an Türen und Fenstern. Bis auf Schuhabdrücke waren sonst keine Spuren zu finden, erzählte der polizeiliche Hauptsachbearbeiter. Selbst die Funkzellenauswertung, die zeigt, welche Handys wo ins Netz eingewählt waren, verlief ergebnislos: "Sie sind sehr professionell vorgegangen", so der Polizist. Die Männer hätten Bewegungsmelder zerstört, sich Fluchtwege offen gehalten oder die Türen blockiert, um nicht überrascht zu werden.

Durch Zufall fielen die Männer der Polizei schließlich in die Hände. Einer war bereits per Haftbefehl gesucht worden – die DNA-Spuren führten im Laufe der Ermittlungen zu einem Treffer in der Datenbank. An einem sogenannten Fahndungstag, so der Polizist, habe man die Männer auf der Autobahn angehalten. An solchen Tagen kontrolliere die Polizei verstärkt Autos mit "Täterklientel". Auch auf den Beifahrer waren die Ermittler schon aufmerksam geworden: Als sie wussten, mit wem sie es bei dem ersten Täter zu tun hatten und dass er aus Albanien stammt, kontrollierten sie bei einer Fluggesellschaft die Passagierlisten. Die Männer waren zusammen mit einer Maschine der Fluggesellschaft angekommen, die häufig nach Albanien fliegt.

Nachdem die Polizei die Wohnung der beiden Männer durchsucht hatte und auch dem Mittäter eine DNA-Probe entnommen hatten, stellte sich heraus, dass sie viele Einbrüche gemeinsam begangen haben. In der Wohnung fanden die Polizisten mehrere Handys, Schraubendreher, Arbeitshandschuhe, Diebesgut und teure, neu angeschaffte Kleidung und Parfüme.