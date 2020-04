Heidelberg. (pne) Fast alle Geschäfte in Heidelberg sind mittlerweile geschlossen. Auch Restaurants und Cafés mussten zumachen. Viele Geschäftsleute haben jedoch Ideen entwickelt, wie sie auch weiterhin für ihre Kundinnen und Kunden da sein können – auch das Heidelberger Cateringunternehmen Sindbad.

"Wir kochen nun unsere Gerichte im Weckglas ein und versenden diese deutschlandweit per Over-Night-Express", sagt Geschäftsführer Anselm Hartung. Die Gerichte seien mindestens drei Monate haltbar und könnten "ganz easy" im Topf oder in der Mikrowelle warm gemacht werden. Auf der Karte stehen verschiedene Speisen von vegan bis fleischhaltig, zum Beispiel: Linsen-Daal mit Ofenkürbis und Süßkartoffel, Huhn in Currysauce mit Thai-Basilikum oder Schweinefleisch in Dunkelbier-Senf-Sauce mit Möhren und Datteln. Das Angebot richte sich sowohl an Privatpersonen als auch an Firmen, sagt Hartung. So nutzten einige Unternehmen die Idee etwa als Kantinen-Ersatz und schickten ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Weckgläser ins Home-Office.

Ein Glas beinhaltet 400 Gramm. Das reiche für ein bis zwei Personen, so Hartung. Anders als bei den meisten Lieferdiensten, sollte man die Gläser aber rechtzeitig bestellen. In der Regel betrage die Lieferzeit drei bis vier Tage, manchmal gehe es auch schneller, erklärt Hartung. Der Versand der Gerichte erfolgt sicher verpackt über eine Spedition.

Info: Bestellen kann man die Weckgläser im Internet unter www.sindbad-gastronomie.de/gerichte-im-glas. Eine Übersicht aller Heidelberger Cafés und Restaurants mit Lieferservice gibt es außerdem unter: www.rnz.de/einzelhandel.