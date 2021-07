Aktivisten der Bewegung Fridays for Future Heidelberg bei einer Demonstration im Oktober 2019. Foto: FFF

Heidelberg. (RNZ) Die Klimaschutz-Bewegung "Fridays for Future" Heidelberg lädt zum ersten Mal in diesem Jahr wieder zu einer Demonstration ein. Am Freitag, 9. Juli, wollen die jungen Aktivistinnen und Aktivisten ab 11 Uhr von der Stadtbücherei zum Rathaus ziehen. Dort wollen sie ihren Forderungen nach stärkeren Klimaschutz-Maßnahmen durch die Stadt Heidelberg Gehör verschaffen.

"Seit wir vor zweieinhalb Jahren angefangen haben zu streiken, hören wir nur leere Versprechen. Solange die 1,5-Grad-Grenze noch möglich ist, liegt es an Städten wie Heidelberg und Ländern wie Deutschland, alle Hebel in Bewegung zu setzen", betont die Heidelberger Studentin Nadine Theisen.

Die "Fridays" hatten bereits im Juli 2020 von der Stadt einen massiven Ausbau von erneuerbarer Fernwärme, eine Sanierungsoffensive, eine Mobilitätswende und mehr Jugendbeteiligung gefordert. "Eine der reichsten Städte Deutschlands kann mehr und wenn nicht, muss sie klare Forderungen an die Landes- und Bundesregierung stellen!", ergänzt Aktivistin Penelope Frank.