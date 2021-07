Heidelberg. (dns) Einen Tag nach den heftigen Überflutungen in Westdeutschland forderte die Klimabewegung "Fridays for Future" bei einer Kundgebung auf dem Karlsplatz mehr Anstrengungen beim Klimaschutz. Sprecherin Line Niedeggen, die selbst aus dem Rheinland stammt, betonte: "Vor zwei Jahren wurde in Heidelberg der Klimanotstand ausgerufen. Während unser ,Klimanotstand’ eine Überschrift in der Zeitung bleibt, herrscht in meiner Heimat der Katastrophenfall. Die Erft ist aktuell breiter als der Rhein und überschwemmt immer noch Dörfer, Häuser sind zusammengebrochen, Menschen umgekommen, meine Familie wurde evakuiert und die Pegel steigen immer noch."

Der Zusammenhang zwischen Klimakrise und Extremwetter sei nicht zu ignorieren: "Diese Katastrophen hätten durch frühere konsequente Klimamaßnahmen verhindert werden können." Heidelberg sei eine reiche Stadt – und müsse endlich deutlich mehr tun für den Klimaschutz. "Muss erst das Schloss unter Wasser stehen, bis die Stadt weniger Angst um ihren Ruf als um Menschenleben hat?", fragte Niedeggen.