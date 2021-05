Heidelberg. (ani) Sonne satt und Temperaturen über 25 Grad: Am Sonntag steht ein echter Sommertag bevor. Ein paar Bahnen im Freibad ziehen, das fehlt dann noch zum perfekten Glück. Nur müssen die Bäder nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes weiter geschlossen bleiben. Laut Stadtwerke-Sprecherin Ellen Frings warte man auf entsprechende Signale aus der Politik: "Sobald sie kommen, werden wir zunächst das wärmere Thermalbad öffnen, als nächstes dann das Tiergartenbad."

Beide Bäder seien bereit, zu öffnen. Das Land arbeitet derzeit an einem Stufenplan für weitere Öffnungsschritte, der kommende Woche in eine Verordnung gegossen werden soll. In einem ersten Entwurf ist vorgesehen, dass Freibäder bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 wieder öffnen dürfen. Für Heidelberg würde das bedeuten, dass die Freibäder sofort, sobald eine neue Corona-Verordnung gilt, öffnen könnten. Denn die Sieben-Tage-Inzidenz in der Stadt liegt seit dem 23. April unter 100.