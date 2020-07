Heidelberg. (pol/mün) Ein unbekannter Mann packte am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr eine junge Frau von hinten und würgte sie. Der Überfall ereignete sich im Stadtteil Kirchheim an der Kreuzung von Pleikartsförster Straße, Heuauerweg, Sandhäuser Straße - der so genannten Kirchheimer "Spinne".

Anwohner hörten die Schreie der Frau und kamen ihr zu Hilfe, berichtet die Polizei. Der Täter ließ von ihr ab und konnte flüchten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief ohne Ergebnis.

Der Täter soll etwa 1,90 Meter groß und schlank sein. Er habe blaue Shorts, ein beiges T-Shirt und eine blaue Mütze getragen sowie einen Dreitagebart.

Die Frau stand unter Schock und wurde mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in eine Klinik gebracht.

Zeugen können sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Rufnummer 06221/34180 melden.