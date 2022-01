Heidelberg. (RNZ) Szenen aus dem Studentenleben, Karikaturen, geheimnisvolle Zeichen – mehr als 2000 Malereien und Graffiti zieren die Wände und Decken des historischen Karzers der Universität Heidelberg. Sie stammen von Studenten, die dort inhaftiert waren. Über ein neues Online-Portal lassen sich nun neben den Bildern auch Hintergrundinformationen dazu abrufen – darunter auch Angaben, von wem sie gestaltet wurden oder aus welcher Zeit sie stammen.

Hervorgegangen ist das frei zugängliche Recherche-Instrument aus einem Projekt des hiesigen Instituts für Europäische Kunstgeschichte in Kooperation mit dem Landesamt für Denkmalpflege sowie der Universitätsbibliothek. Den Ausgangspunkt dieser vollständigen Foto-Dokumentation bildete ein zentimetergenauer Plan des Karzers mit allen fünf Arrestzellen sowie dem Treppenhaus. Jede Malerei, jede Inschrift, jede Zeichnung wurde erfasst und klassifiziert.

Die Universität erwarb das Gebäude in der Augustinergasse 1786 und baute es zum Karzer um. Mehr als 100 Jahre lang wurden Studenten dort für Delikte wie nächtliche Ruhestörung festgesetzt. In den letzten Jahrzehnten vor der Schließung im Jahr 1914 galt es in Studentenkreisen als schick, sich in den Karzer sperren zu lassen und sich dort mit Malereien und Kritzeleien zu verewigen.

Info: Die Datenbank im Internet: https://kurzelinks.de/4m9y.