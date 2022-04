Von Karla Sommer

Heidelberg. "Trockenheit und Schädlinge machen nicht nur den Bäumen in der Region extrem zu schaffen, sondern führen auch zu einer Überbelastung derer, die in der Forstwirtschaft arbeiten", hieß es kürzlich in einer Pressemitteilung der IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) Nordbaden, die darin auch von "Forstleuten am Limit" spricht. Nicht ganz so drastisch sieht es der Leiter des Sachgebiets Forst im Heidelberger Landschaft- und Forstamt, zieht aber in einem Gespräch mit der RNZ eine ganz eigene Bilanz für die Stadt.

Von einem "regelrechten Drama" wie der Bezirksvorsitzende der IG Bau, Wolfgang Kreis, will Tillmann Friederich, was den Wald in Heidelberg betrifft, nicht sprechen. "Unser Wald wird regelmäßig gepflegt", betont der Forstwissenschaftler – aber wenn Bäume absterben, habe das natürlich auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. Deshalb setze man in Heidelberg auf einen Mischwald: "Wenn ein Baum ausfällt, sind noch andere da", so Friederich. Soll heißen: "Wir pflanzen punktuell, wo die natürliche Mischung nicht ausreicht. Das ist unsere Antwort auf den Klimawandel." So dienten die oft von aufmerksamen Bürgern und Bürgerinnen beanstandeten Rodungen für das Forstamt der Durchforstung – sie trügen dazu bei, "die Anzahl der Bäume zu verringern, um den stehen gebliebenen mehr Wasser zu geben".

Dass sich in Heidelberg so viele Menschen einbringen, sei oft positiv, so der Forstfachmann – wenn sie konstruktiv mitarbeiten. Manchmal führe das aber auch zu Ärger, wenn sich Menschen nur über die Waldarbeit des Forstamtes beschweren würden. Deshalb habe man "hier die Herausforderung nicht mit den Bäumen, sondern mit den Bürgern".

Der Waldbau werde insgesamt immer komplexer. Früher wurden Waldabschnitte komplett gefällt, um sie dann wieder aufzuforsten. "Heute schauen wir uns jeden Baum an und treffen Einzelentscheidungen", so der Stadtoberforstrat, und gibt damit der IG Bau in Sachen Personalmangel recht: "Wir brauchen dringend neue Leute für unsere multifunktionale Waldarbeit", betont Friederich. Denn die ist bei 3300 Hektar städtischem Waldbestand sehr arbeitsintensiv. Beispielsweise könnten in der Forstabteilung 13 Forstwirte arbeiten. Davon seien aber nur acht Stellen besetzt. Man suche zwar händeringend nach Fachleuten, die Resonanz sei aber gering. Das liege womöglich an der eher schlechten Bezahlung, aber auch an der Unkenntnis vieler junger Menschen über den doch eigentlich attraktiven Beruf.

Der IG Bau-Gewerkschafter Wolfgang Kreis hat dazu eine dezidierte Meinung: "Gerade junge Menschen gehen für das Klima auf die Straße. Demos sind wichtig, aber es braucht auch Menschen, die Bäume pflanzen und Wälder pflegen." Und Tillmann Friederich beschließt das Gespräch mit einem Appell: "Es wäre toll, wenn sich junge Menschen – auch Frauen – in Heidelberg für den Beruf Forstwirt entscheiden würden." Zusammen mit dem Land Baden-Württemberg gebe es Ausbildungsmöglichkeiten – zum Beispiel im Ausbildungsstützpunkt Kriegsmühle in Neckargemünd.