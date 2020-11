Feyzullah Kasikci im Juni während der Reha in Heidelberg. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Die einen zeigen nach einer Infektion mit dem Coronavirus gar keine Symptome, andere haben auch nach Monaten noch mit den Folgen ihrer Covid-Erkrankung zu kämpfen. Feyzullah Kasikci, im Frühsommer Patient in Heidelberg, erzählt im RNZ-Interview, wie sein Leben in den Monaten nach seiner Erkrankung verlief.

Herr Kasikci, Sie waren im Sommer nach Ihrer schweren Covid-Erkrankung vier Wochen lang in Heidelberg in der Rehaklinik Königstuhl auf dem Kohlhof und haben sich dort mit Gymnastik und Atemübungen zurück ins Leben gekämpft. Wie geht es Ihnen jetzt?

Noch immer fast genauso wie damals. Ich kann etwas besser Treppen steigen, aber die Atembeschwerden sind noch da, und alle Arten körperlicher Belastung machen mir zu schaffen.

Im Juni haben Sie das im RNZ-Interview auch schon gesagt: dass Ihnen Bewegungen und das Atmen schwerfallen.

Seither hat sich mein Zustand wenig verbessert. Dabei gehe ich spazieren und fahre Fahrrad, und bis zur Schließung der Fitnessstudios vor zwei Wochen habe ich auch Gerätesport gemacht und lief auf dem Band. Aber noch schlimmer als die Atemnot ist, dass die Ärzte mir nicht sagen können, wann und ob es besser wird. Untersuchungen zeigen, dass sich meine Lunge verändert hast. Die Mediziner sagen, dass ihre Oberfläche einer Wunde gleicht, die noch nicht verheilt ist.

Andere Covid-Patienten berichten auch lange nach dem Abklingen der stärksten Symptome noch von Müdigkeit, Vergesslichkeit und von einem verlorenen Geschmackssinn. Kennen Sie das auch?

Müde bin ich auch, manchmal ganz schlagartig. So war das früher nicht. Aber das zähle ich nicht zu den Beschwerden. Beschwerden verursachen mir Lunge und Herz. Nach der Erkrankung wurde bei einer Untersuchung festgestellt, dass die Herzklappe nicht mehr richtig abdichtet. Auch das hängt wohl mit dem Virus zusammen.

In Heidelberg wagte man damals die Prognose, dass Sie wohl im Spätsommer wieder arbeiten könnten. Sie leben in Göppingen, wo Sie als Fachkraft für Lagerlogistik tätig sind. Hat Ihr Wiedereinstieg in den Beruf geklappt?

Noch kein bisschen, mit Alltag ist noch nichts. Vor der Erkrankung war ich immer sehr fit. Aber acht Stunden auf den Beinen zu sein, das ist heute undenkbar. Zwischendurch war ich schon in der Firma, weil mir zu Hause die Decke auf den Kopf fiel. Aber als mein Chef mich in diesem Zustand sah, schickte er mich wieder nach Hause zurück. Mir fehlt die Arbeit, aber es ist nicht nur das. Ich möchte auch wissen, wie es insgesamt weitergeht. Ob ich überhaupt wieder arbeiten kann, ob ich mich erhole.

Sie sind noch nicht wieder der Alte, und die Krankheit breitet sich weiter aus. Machen Sie sich Sorgen? Man weiß ja noch nicht genau, wie lange Covid-Patienten vor einer neuerlichen Infektion geschützt sind.

Man weiß noch nicht einmal, ob nach einer Erkrankung überhaupt ein Schutz besteht. Natürlich mache ich mir Sorgen. Aber noch schlimmer ist es für meine Familie. Sie würde mich am liebsten gar nicht aus dem Haus lassen.

Ihre Frau und Ihre Kinder waren auch erkrankt. Wie geht es ihnen?

Meine Kinder hatten damals nur eine Erkältung, meine Frau war etwas schwerer angeschlagen. Meiner Familie geht es zum Glück wieder gut, sie hat sich vollständig erholt. Nur mir macht das Virus noch immer zu schaffen.

Sie sind 49 Jahre alt und hatten keinerlei gefährliche Vorerkrankungen. Konnte Ihnen eigentlich jemand erklären, warum Sie die Krankheit so stark getroffen hat, dass Sie auf der Intensivstation im Koma lagen und künstlich beatmet werden mussten?

Dafür gibt es keine Erklärung. Ich habe seither mit einigen Ärzten zu tun gehabt, aber für einige war ich der erste Covid-Patient. Das ist das Tückische an dieser Erkrankung: dass so wenig bekannt ist, dass Erklärungen fehlen.