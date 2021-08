Von Manfred Ofer

Heidelberg. Der Klimawandel ist längst da. Die Waldbrände in Südeuropa machen das gerade besonders drastisch deutlich. In unseren Breiten macht der bislang regenreiche Sommer ein vergleichbares Szenario in diesem Jahr zwar unwahrscheinlich, doch die Verantwortlichen bei der Freiwilligen Feuerwehr im Stadtteil Handschuhsheim wollen dennoch auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Deshalb probten sie am Samstag bei einer "Waldbrandübung" im Siebenmühlental den Ernstfall.

14 Brandschützer waren zu früher Morgenstunde vor dem Gerätehaus in der Berliner Straße angetreten, um ihre Einweisung für die Übung zu erhalten. Das ist rund die Hälfte der Einsatzabteilung, deren stellvertretender Leiter Timo Schreiter hatte die Verantwortung. Drei Fahrzeuge waren zudem im Einsatz. Die erste Station war der Parkplatz am Turnerbrunnen im dicht bewaldeten Siebenmühltal.

Mit einem Tanklöschfahrzeug und langen Schläuchen brachten die Ehrenamtlichen das Wasser in den Wald. Foto: Alex

Vor Ort diente ein Tanklöschfahrzeug mit 5000 Litern Fassungsvermögen als großer Wasserspeicher, aus dem die angeschlossenen Schlauchleitungen versorgt wurden. Diese schlängelten sich fast einen Kilometer weit den Berg zum Einsatzort hinauf, der sich an einer ausgedehnten Wiese befand. In dem Übungsszenario war aufgrund lang anhaltender Trockenheit ein Vegetationsbrand ausgebrochen, den es zu bekämpfen galt.

Das Besondere an der Übung bestand unter anderem darin, dass die Schläuche schon während der Fahrt aus einem dafür geeigneten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug heraus verlegt wurden. "Das Fahrzeug ist aufgrund seiner technischen Ausstattung im Katastrophenschutz einsetzbar", machte Schreiter deutlich, der den Fortgang der Übung an den verschiedenen Einsatzorten über Funk verfolgte. Die Koordination lief die ganze Zeit beinahe reibungslos ab.

Beinahe, weil sich herausstellte, dass in einem Bereich der Weggabelung ein Funkloch bestand. "Wir haben das Kommunikationsproblem dann über eine Zwischenstation gelöst", sagte Schreiter, der darin aber weniger ein Problem als vielmehr eine lehrreiche Erfahrung sah: "Es ist gut, wenn wir so etwas frühzeitig feststellen – und nicht erst, wenn es zu einem tatsächlichen Einsatz kommen sollte."

Erste Station der Übung war der Parkplatz am Turnerbrunnen, wo man einen Hydranten nutzte. Foto: Alex

"Eine Waldbrandübung war schon lange geplant", erklärte Schreiter. Eine Möglichkeit dazu hätte es schon im letzten Sommer gegeben, doch machten die Pandemie-Bestimmungen den Brandschützern damals einen Strich durch die Rechnung. "Gut, dass das jetzt endlich geklappt hat", freute er sich über die Chance, den Ausbildungsstand seiner Kollegen testen zu können. In der Vergangenheit habe man schon einmal wegen eines Brandes an der Flanke des Heiligenberges ausrücken müssen, der durch hohe Temperaturen begünstigt worden war.

Die Übung am Samstag verlief zügiger als erwartet. Schreiter war auch mit dem technischen Ablauf und der Koordination zwischen den Einsatzkräften über verschiedene Standorte hinweg zufrieden. Unter anderem musste auf halbem Wege zwischen dem Tanklöschfahrzeug und dem eigentlichen Einsatzort zusätzlich eine Verstärkerpumpe installiert werden. Von dort aus wurde das Löschwasser weiter in ein Bassin geleitet. Ohnehin sei auch die technische Ausrüstung bei der Feuerwehr in jüngster Zeit beständig erweitert worden.

Zum Glück sei ein Waldbrand, wie er bei der Übung angenommen wurde, derzeit unwahrscheinlich. Am meisten sei man aktuell mit technischen Hilfseinsätzen, unter anderem bei Verkehrsunfällen, befasst. Mit dem fortschreitenden Klimawandel könnte sich das jedoch ändern. Und, wie Schreiter noch einmal betonte: "Am besten, man ist immer gut vorbereitet."