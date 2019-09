Heidelberg. (pri/pol/rl) Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit bis das mal passiert, da sich die Beschwerden darüber häufen, dass die Leih-Scooter in der Stadt mitunter kreuz und quer "geparkt" werden. Einen im Neckar versenkten E-Scooter haben Taucher der Berufsfeuerwehr Heidelberg am Samstagvormittag geborgen. Die Wasserschutzpolizei hatte den E-Scooter im Neuenheimer Bereich der Alten Brücke im Wasser entdeckt.

Taucher der Berufsfeuerwehr waren gerade auf der Altstadt-Seite beim Übungstauchen und wurden von der Wasserschutzpolizei über den E-Scooter im Neckar informiert. Zwei Feuerwehr-Taucher konnten den Roller schnell bergen. Bei einem weiteren Tauchgang fanden sie auch noch einen schweren Absperrpfosten sowie ein größeres Metallstück. Wie der E-Scooter in den Neckar gelangt ist, ist zwar derzeit nicht bekannt.

In Frankreich sind in Flüsse oder Hafenbecken geworfene E-Scooter mittlerweile zum großen Problem geworden. In Paris hat sich sogar ein Start-Up gegründet, dass mithilfe von Magneten die Roller aus der Seine fischt. In Marseille tauchen am Wochenende freiwillige nach den Fahrzeugen, um eine Umweltbelastung zu verhindern. Denn wenn die E-Scooter über längere Zeit im Wasser liegen und die Umhüllung der Batterien undicht werden, könnten umweltgefährdende Stoffe aus den Lithium-Akkus austreten, die für die Wasserwelt gefährlich und giftig sind.

Unabhängig von dem Fundstück im Neckar, hatte die Polizei auch am Samstagabend einiges mit E-Scootern zu tun: Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte kontrollierten zwei Fahrer kurz vor Mitternacht. Der eine war in der Bergheimer Straße verbotswidrig auf dem Gehweg gefahren. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der 25-jährige Heidelberger nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von stattlichen 1,80 Promille. Zudem erhärtete sich der Verdacht, dass er zudem Cannabis konsumiert hatte. Ihn erwartet eine Strafanzeige und sein Führerschein wurde einbehalten.

Nur Minuten später kontrollierte eine andere Streifenbesatzung einen 22-jährigen Heidelberger in der Bahnhofstraße. Auch er war betrunken, allerdings hatte er mit 0,7 Promille deutlich weniger intus. Ihn erwartet nun ein Bußgeld.

Zuvor war in Mannheim ein 22-jähriger Mannheimer bei einer Polizeikontrolle gegen 21.45 Uhr aufgefallen. Er war einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei aufgefallen, weil er und seine 26-jährige Begleiterin verbotswidrig zu zweit auf einem angemieteten E-Scooter fuhren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus: Der 26-Jährige war mit 1,20 Promille gefahren. Den Führerschein behielten die Beamten ein, zusätzlich erwartet ihn eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Update: Sonntag, 2. September 2019, 14.50 Uhr

E-Scooter-Kontrolle in Heidelberg Kamera/Interview/Produktion: Reinhard Lask