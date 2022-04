Heidelberg. (RNZ) Die Politikwissenschaftlerin und Politaktivistin Kristina Lunz ist am Dienstag, 5. April, zu Gast in Heidelberg. Sie spricht dann ab 20 Uhr im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI) darüber, wie globale Klimakrisen ihrer Meinung nach gelöst werden müssen. Dass alte, weiße, westliche Männer die Politik dominierten, bedinge das permanente Ignorieren der Bedürfnisse von Frauen und Minderheiten, argumentiert Lunz.

Kristina Lunz arbeitete für die Vereinten Nationen in Myanmar, eine NGO in Kolumbien und sie ist Mitgründerin des Centre for Feminist Foreign Policy in Berlin. Es setzt statt auf Machtgebaren und Militär auf Mediation in Friedensverhandlungen, feministische Machtanalysen und Klimagerechtigkeit. Das Ziel: das Gegeneinander der Nationen endlich abzulösen.

Karten für den Vortrag in der Sofienstraße 12 kosten 9,90 (ermäßigt 5,90) Euro. Im Vorverkauf sind Tickets unter www.dai-heidelberg.de erhältlich, gegen Aufpreis auch an der Abendkasse.