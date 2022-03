Das "Feierbad" beim Tiergartenbad kam im Sommer gut an. Archiv-Foto: Rothe

Heidelberg. (RNZ) Das "Feierbad" öffnet an diesem Freitag, 4. März, wieder von 19 bis 24 Uhr seine Türen. Im Zelt neben dem Tiergartenschwimmbad haben junge Menschen damit die Möglichkeit, gemeinsam Konzerte zu besuchen und Partys zu feiern. Das Angebot ist für 750 Feiernde ausgelegt. Möglich ist die Öffnung durch die neue Corona-Verordnung, die auch die Öffnung von Clubs und Diskotheken erlaubt. Zum Auftakt am Freitag ist der Heidelberger DJ Boulevard Bou am Start.

Betreiber des "Feierbads" ist "Heidelbeach" im Auftrag von "Heidelberg Marketing". Das Programm und die Werbung dafür machen die Jugendlichen selbst, unterstützt von den Nachtbürgermeistern Jimmy Kneipp und Daniel Adler. Der Zugang zum Feierbad-Zelt ist nur für genesene und geimpfte Personen möglich, die zusätzlich einen tagesaktuellen negativen Schnelltest vorweisen können.

Es gelten keine Ausnahmen für geboosterte Personen oder Schüler. Dafür entfällt auf der Tanzfläche die Maskenpflicht. Der Eintritt ist kostenfrei, Getränke gibt es zu moderaten Preisen. Das Zelt bietet 450 Quadratmeter Nutzfläche, ist beheizt, technisch bestens ausgestattet und soll voraussichtlich bis Ende April für die Feierbad-Veranstaltungen zur Verfügung stehen.