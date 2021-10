Heidelberg. (RNZ/rl) Für Jugendliche und junge Erwachsene soll es künftig mehr Optionen für gemeinsame Feiern geben. Dazu gehört, dass das im Sommer etablierte "Feierbad"-Konzept fortgesetzt wird. Diese sollen in bestehenden Veranstaltungshäusern stattfinden. Mit vier Betreibern sollen die Gespräche bereits Anfang November konkretisiert werden, teilte die Stadt Heidelberg mit.

Die Stadt will dabei den Veranstaltungshäusern kostenfrei Service- und Sicherheitspersonal zur Verfügung stellen, das für die Jugendveranstaltungen benötigt wird. Dazu soll auch eine Beratung zur Umsetzung der geltenden Hygieneregeln.

Die Stadt wird außerdem eine Liste veröffentlichen, welche Möglichkeiten die Jugendkultur bereits bietet. Dabei gehe es darum, welche Locations man für die eigene Party mieten kann oder welche Feier-Angebote speziell für Jugendliche es bereits gibt und zu welchen Konditionen. Die Informationen sollen bald auf der Homepage der Stadt Heidelberg und den sozialen Medien veröffentlicht werden.

Die Stadt weite damit ihre Förderung für die bestehenden Veranstaltungshäuser aus und unterstütze damit die Club-Szene, hieß es. Ziel sei auch damit die Situation an einigen Problempunkten im öffentlichen Raum zu beruhigen. Gerade in der Altstadt kam es in den vergangenen Wochen an der Alten Brücke zunehmend zu Lärm und Randale durch massiv betrunken feiernden jungen Menschen. Hier sollen mehr Sicherheitskräfte und spezielle Konfliktmanager für Abhilfe sorgen. Zudem prüft die Stadt aktuell Möglichkeiten, den nächtlichen Alkoholverkauf durch Geschäfte ab einer gewissen Uhrzeit in Teilen der Altstadt zu verbieten.