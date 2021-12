Von Birgit Sommer

Heidelberg. "Es fehlt Impfstoff". So präzise lassen sich die ganzen Schwierigkeiten mit den Impfungen gegen Sars-CoV-2 bei Dr. Albertus Arends auf den Punkt bringen. Die gleiche Klage führen die Stadt Heidelberg und das Gesundheitsamt, das auch für den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist. Vor allem der Impfstoff von Biontech fehle, der für Impflinge unter 30 Jahren und für Schwangere gebraucht werde, erklärt Arends. Die Nachbestellung gestalte sich momentan schwierig, wobei verschiedene Wege geprüft und auch verfolgt würden, sagt ein Sprecher des Gesundheitsamtes.

Arends, der stellvertretende Vorsitzende der Kreisärzteschaft, der gemeinsam mit der Stadt Impfstationen etwa in der Stadtbücherei und im Welcome-Center aufbaute, weiß aber auch, dass es schwer ist, einen Impftermin zu bekommen. In seiner eigenen Praxis in Neuenheim etwa werden schon Termine für den kommenden März vergeben.

Dass die Nachfrage momentan noch klar das Angebot übersteige – das liege vor allem an den "Booster"-Impfungen, die um die 90 Prozent aller Impfungen bei den dauerhaften Impfaktionen im Gesundheitsamt und der Alten Chirurgie oder an den Impfstützpunkten ausmachten, heißt es aus dem Gesundheitsamt. "Wir sehen täglich, wie schnell die bei uns buchbaren Termine an allen Standorten vergriffen sind."

Durch Ausbau der Kapazitäten versucht man, Abhilfe zu schaffen. So wird ein neuer Impfstützpunkt in Patrick-Henry-Village an diesem Montag eröffnet, in dem in der ersten Woche täglich 300 Impfungen geplant sind. "Zusätzlich zur Regelversorgung in den Arztpraxen stehen damit in Heidelberg Kapazitäten für rund 4200 Impfungen pro Woche zur Verfügung", hat man im Heidelberger Rathaus errechnet.

RNZ-Corona-Podcast - Folge 77: Warum es bei Omikron (noch) keinen Grund zur Dramatisierung gibt Interview: Klaus Welzel / Schnitt und Produktion: Götz Münstermann

Für Albertus Arends ist klar, was zu tun ist: "Es sollten wieder Impfstationen eröffnet werden mit Unterstützung von Stadt und Land." Das Sozialministerium sei sehr zurückhaltend, weil es im Rhein-Neckar-Kreis bereits 20 mobile Impfteams unterstütze. Natürlich müssten auch die Ärzte ihr Potenzial ausschöpfen: 158 Praxen in Heidelberg und Umgebung bieten derzeit Impfungen an. Von einzelnen Ärzten seien auch immer wieder Aktionen zu erwarten, erklärte Arends, aber die Kassenärztliche Vereinigung des Landes plane derzeit keine weiteren eigenen Impfaktionen.

Wenige Praxen haben wegen der schwierigen Organisation auch wieder aufgegeben: "Wenn immer wieder die bestellten Impfstoffe gekürzt werden und die Angestellten die Patienten anrufen müssen, um die Impftermine abzusagen, können Sie verstehen, dass das die Praxen nicht lange weiter aushalten."

Dass etwa Tierärzte und Zahnärzte für Impfungen rekrutiert werden sollten, hält Arends für keine glückliche Entscheidung der Politik: "Es fehlen keine Ärzte zum Impfen, es fehlt der Impfstoff." Falls im Frühjahr wegen der Omikron-Variante eine weitere Auffrischungsimpfung notwendig werde, müsse das Impfangebot ausgeweitet werden. Hier sieht Arends Bund und Land in der Verantwortung.

Was die Impfquoten betrifft, stehen die Heidelberger im Landesvergleich nicht so schlecht da: Bis 28. November waren laut Sozialministerium 68,8 Prozent zweimal, 71,7 Prozent einmal geimpft. Nur Baden-Baden, Ulm und Freiburg hatten höhere Zahlen. Im Rhein-Neckar-Kreis waren es 67,1 beziehungsweise 68,9 Prozent.