Heidelberg. (RNZ) Die FDP-Fraktion im Gemeinderat ist gegen ein allgemeines Tempo-30-Limit in Heidelberg, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Der Vorschlag stammt von den Grünen, eine Stadtsprecherin hatte den Vorstoß auf RNZ-Nachfrage begrüßt – und Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain (Grüne) hatte erklärt, dass sich Heidelberg gerne an einem Tempo-30-Pilotprojekt beteiligen würde.

Die FDP-Fraktion ist damit jedoch nicht einverstanden: "Verwundert nehmen wir zur Kenntnis, dass der Grüne Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain, ohne Rücksprache mit dem Gemeinderat, den Vorstoß seiner Partei zur Einrichtung eines Pilotprojekts im Namen der Stadtverwaltung (!) gutheißt." Die Möglichkeit, das Tempolimit für Gefahrenstellen herabzusetzen, sei ausreichend. FDP-Stadtrat Michael Eckert erklärt: "Hier setzt sich leider wieder einmal eine grün-ideologische Politik des Behinderns, Ausbremsens und der Bevormundung fort. Viele Menschen, die auf das Auto angewiesen sind, würden unter einer solch unnötigen Maßnahme leiden." Zudem führe der Plan zu einem höheren Kraftstoffverbrauch, mehr Stickoxiden, einer erhöhten Unfallgefahr für Fußgänger und längeren Fahrzeiten im ÖPNV.