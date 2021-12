Von Holger Buchwald

Heidelberg. In Sachen "Fauler Pelz" geht der Heidelberger Gemeinderat offen auf Konfrontation mit der Landesregierung. Bei nur einer Gegenstimme und einer Enthaltung leiteten die Stadträtinnen und Stadträte in ihrer letzten Sitzung vor der Winterpause ein Bebauungsplanverfahren für das Gefängnisareal in der Altstadt ein. Das Ziel: Die Zwillingsbauten, in denen schon seit der 1848er-Revolution Gefangene ihre Strafe abgesessen haben, soll künftig für universitäre Zwecke genutzt werden – und nicht für den von Stuttgart geplanten Maßregelvollzug.

Mit diesem Schachzug könnte die Heidelberger Kommunalpolitik die Pläne der Landesregierung durchkreuzen, in dem seit 2015 stillgelegten Gefängnis wieder Straftäter unterzubringen. Laut aktuellem Kabinettsbeschluss wird der "Faule Pelz" übergangsweise – bis Juni 2025 – für den Maßregelvollzug gebraucht. So lange dauert es, bis weitere Unterbringungsmöglichkeiten für psychisch kranke und suchtkranke Straftäter zum Beispiel in Schwäbisch-Hall und Winnenden fertiggestellt sind.

Hilde Stolz (Bunte Linke) fragte, ob es angesichts dieser Interessenlage sinnvoll sei, einen Bebauungsplan aufzustellen. Schließlich sei der "Faule Pelz" nach wie vor in Landesbesitz. Doch Baubürgermeister Jürgen Odszuck glaubt sehr wohl, dass die Stadt Einfluss auf die Nutzung des Areals nehmen kann. "Ein Bestandschutz für die Gefängnisnutzung besteht nicht mehr. Es ist hinreichend dokumentiert, dass das Land die ursprüngliche Funktion aufgeben wollte", meint Odszuck. Zudem sei ein Maßregelvollzug kein Gefängnis. "Das sind zwei verschiedene Sachverhalte in der Landesbauordnung." Auch deshalb könne sich die Regierung in Stuttgart nicht auf den Bestandschutz berufen.

Das Sozialministerium sieht dies hingegen ganz anders. "Wir sind der Auffassung, dass die Ertüchtigung der Anlage für eine Nutzung zur Unterbringung von Personen vom Bestandsschutz erfasst ist und insoweit kein erneutes Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden muss", sagte ein Ministeriumssprecher auf RNZ-Anfrage. Und: "Wir bedauern die Entscheidung des Gemeinderats, zumal wir der Stadt mit der von uns gestellten Bauvoranfrage einen gütlichen Weg angeboten hatten."

Nun muss die Landesregierung wohl den Klageweg beschreiten, wenn sie den "Faulen Pelz" für Straftäter nutzen will. Denn mit dem klaren Bekenntnis des Gemeinderates für die universitäre Nutzung wird eine schnelle Reaktivierung des Gefängnisses nach Ansicht eines Stadtsprechers unwahrscheinlich.

Der Beschluss des Gemeinderates lasse grundsätzlich die Option zu, einen möglichen Bauantrag des Landes für ein Jahr zurückzustellen – weil das Bebauungsplanverfahren des Gemeinderats bereits eingeleitet ist und ihm das Vorhaben des Landes entgegenstehe. Im Übrigen sei der Sachverhalt unverändert: "Das Land hat bisher nur eine Bauvoranfrage gestellt, die aktuell geprüft wird. Ein Bauantrag liegt uns nicht vor."

Theresia Bauer, Landeswissenschaftsministerin und Heidelberger Landtagsabgeordnete, sitzt in diesem Streit zwischen den Stühlen. Sie verstehe die Nöte des Sozialministeriums, neue Plätze für den Maßregelvollzug schaffen zu müssen. Und immerhin sei es gelungen, im Kabinettsbeschluss solch eine mögliche Zwischennutzung für den Faulen Pelz bis Ende Juni 2025 zu befristen. "Das ist schon mal ein wichtiges Signal, dass die Landesregierung die spätere Nutzung des Areals durch die Universität nicht infrage stellt", sagt Bauer.

Trotzdem habe sie sich im Stuttgarter Kabinett der Stimme enthalten, so Bauer: "Denn meine schon formulierten Bedenken machen mich unverändert skeptisch, ob diese Gebäude taugen für eine vertretbare Zwischenlösung." Eine kurzfristige Umnutzung und Ertüchtigung der Gebäude für den Maßregelvollzug wäre voraussichtlich nur mit relevantem Aufwand in zweistelliger Millionenhöhe zu realisieren, um dann nach drei Jahren aufgegeben zu werden für eine Generalsanierung und erneute Umnutzung.

"Insofern habe ich mich gefreut, dass der Gemeinderat in seinem Beschluss ein klares Bekenntnis dafür abgegeben hat, das Areal für eine Erweiterung der Geisteswissenschaften der Universität in der Altstadt zu nutzen. Ich hoffe sehr, dass dieses Vorhaben ohne weitere zeitliche Verzögerung umgesetzt werden kann", sagt Bauer. Denn der neue "Faule Pelz" werde nicht nur ein Gewinn für die unter Raumnot leidende Universität sein, sondern auch für ganz Heidelberg und besonders für die Altstadt. Das Vorhaben würde die Gefängnismauern öffnen, für mehr Durchlässigkeit der Wege sorgen und neue öffentliche Aufenthaltsorte erschließen.