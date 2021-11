Von Denis Schnur

Heidelberg. Vergangene Woche war es soweit: Erstmals konnten nicht nur Mitglieder der Verwaltung und Gäste im Rathaus dem Gemeinderat beim Tagen zusehen – sondern auch die Online-Gemeinde. Zwischen 80 und 136 Menschen schalteten sich am Mittwochnachmittag zum Youtube-Livestream zu und verfolgten, wie die Rätinnen und Räte und OB Eckart Würzner sich zunächst herzlich von Wolfgang Lachenauer verabschiedeten und dann ausgiebig über Jugendkultur und Fraktionsfinanzen stritten.

Ein Großteil der Zuschauer dürften dabei Mitarbeiter von Verwaltung und Fraktionen gewesen sein, die vor der Pandemie in der Regel den Sitzungen im Rathaus folgten. Doch auch darüber hinaus haben offensichtlich interessierte Bürger eingeschaltet – zur Freude von OB Würzner: "Unsere Rechnung ging auf. Wir hatten auf Anhieb ein Vielfaches an Zuschauerinnen und Zuschauern gegenüber den bisherigen Sitzungen. Den Weg setzen wir gerne fort", wurde er am Tag darauf in einer Pressemitteilung zitiert.

Obwohl die bestellte Software, die die Übertragung steuern soll, noch nicht eingetroffen ist, lief der Stream reibungslos. Dass die Online-Zuschauer dennoch einige Wortbeiträge kaum oder gar nicht hörten, war nämlich gewollt. Denn vier Stadträte hatten der Verwaltung zuvor keine Erlaubnis erteilt, sie zu filmen. Deswegen war die Übertragung leicht zeitversetzt, damit die Mitarbeiter darauf achten konnten, die betroffenen Personen auszublenden.

Wenn der Gemeinderat am Donnerstag, 9. Dezember, erneut tagt, dürfte dieses Phänomen jedoch seltener auftreten. Denn zwei der vier Stadträte haben nun gegenüber der RNZ erklärt, dass sie nachträglich doch ihr Einverständnis geben werden. Sowohl Judith Marggraf (Grün-Alternative Liste) als auch Michael Eckert (FDP) ging es nicht vornehmlich darum, dass sie selbst nicht im Internet zu sehen sind: "Ich wollte eine Online-Übertragung solange wie möglich verhindern", erklärt Eckert gegenüber der RNZ.

Er befürchte nämlich, dass mehr Publikum dazu führe, "dass manche Stadträtinnen oder Stadträte, die schon bisher sehr ausschweifende Ausführungen gepflegt haben, diese noch ausschweifender gestalten, wenn sie wissen, dass sie damit ein größeres Publikum erreichen". Dann bestehe die Gefahr, dass es weniger um die Sache und "gute einvernehmliche Lösungen" gehe, als darum, sich zu profilieren. "Ich würde mir wünschen, dass ich mit meinen Befürchtungen nicht recht behalte", so Eckert. Da er aber die Ausstrahlung nicht mehr verhindern könne, stimme er auch einer Übertragung seiner Beiträge zu.

Marggraf sorgte sich um das Ansehen des Gremiums und wollte den Livestream deshalb verhindern: "Mir schien das Risiko zu groß, dass freundliche oder auch übelwollende Witzbolde Situationen zusammenschneiden und veröffentlichen, die dem Respekt vor unserer Arbeit abträglich sein könnten", begründet sie ihre bisherige Ablehnung. Da ihr Protest jedoch erfolglos war, stimmt auch sie nun zu: "Es ist einige Zeit seit meiner Entscheidung verstrichen, und ich werde sie revidieren."

Damit dürften bei der nächsten Übertragung fast alle Sprecher zu sehen und fast alle Beiträge zu hören sein. Denn lediglich zwei Stadträte – nach RNZ-Informationen handelt es sich um die beiden AfD-Vertreter im Gremium – bleiben weiterhin bei ihrem Veto.

Info: Die Videoaufzeichnung der Gemeinderatssitzung war auf dem Youtube-Kanal der Stadt Heidelberg nur bis zum Tag nach der Sitzung zu sehen.